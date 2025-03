Marandella la sblocca al 94’. E il Mesola resta in vetta da solo

mesola

: Calderoni, Lucci, Biolcati (85’ Gianella), Minarelli, Marcolini, Telloli, Crosara, Paganini (46’ Mantovani), Allegrucci (70’ Ferro), Cavallari E. (70’ Marandella) Davo. All. Cavallari O.

PORTUENSE: Wamgue Moumi, Mariani, Gaiani, Braghiroli, Alberi, Masu (80’ Omodela), Simeoni, Sassoli, Fantoni (56’ Baglietti), Mirontsev (46’ Di Domenico), Rossi. All. Baiesi.

Arbitro: Visani (Faenza). Ass. Rompianesi e Ferrari (Modena).

Reti: Marandella ’94.

Note: ammoniti Braghiroli e Gaiani.

Il Mesola mantiene la testa della classifica grazie ad un gol del neoentrato Marandella, che in piena zona Cesarini la butta dentro facendo conquistare i tre punti alla squadra di casa dopo una gara non bella e nella quale si è notata l’assenza dei registi Neffati e Cantelli.

Una partita che dopo soli 33 secondi vede i padroni di casa che potrebbero passare in vantaggio con una serie di almeno 4 batti e ribatti, a due passi dalla porta, ma senza che nessuno degli attaccanti riesca a concludere, con Minarelli che dal limite esterno dell’area calcia e colpisce la traversa.

Al 10’ traversone dal fondo per la testa di Allegrucci, che non la schiaccia e finisce di poco sopra la traversa. La prima occasione gli ospiti la concretizzano al 32’ con Simeoni che dal limite dell’area calcia forte un tiro diretto sotto la traversa che Calderoni con bravura devia in angolo.

Alla fine del primo tempo ancora pericolosa la Portuense, con la difesa del Mesola che si salva in angolo.

La ripresa vede al 47’ gli ospiti ancora molto pericolosi, con Simeoni che calcia dal limite e costringe nuovamente Caldironi ad una super parata deviando il tiro in angolo. Occasione per il Mesola, con Cavallari che solo all’interno dell’area si gira calcia in porta, ma consente il recupero di un difensore che viene colpito dalla potente pallonata.

Al 56’ punizione di Cavallari di prima da fuori area il cui tiro esce di poco. All’82 Biolcati pericoloso con una rasoiata rasoterra fuori dallo specchio della porta, seguita al 90’ dal tiro di Mantovani che il portiere respinge a terra, ma nessuno dei compagni é pronto a ribattere.

Infine al 94’ Marandella, su calcio d’angolo di Minarelli, è il più lesto a calciarla in porta ed esultare assieme a tutti i tifosi mesolani.

Il Mesola porta a casa così una vittoria sudatissima ma meritata, conservando la vetta della classifica, sempre tallonato dalla Comacchiese.

cla. casta.