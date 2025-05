Maranello batte Traversetolo 2-1 e torna in Promozione dopo 6 anni

maranello

MARANELLO: Moscardini, Annovi J. (68’ Guidetti), Orlandi (85’ Trotta), Fontana (68’ Degli Esposti), Tognin (85’ Ogbeide), Seghizzi, Baafi, Restilli, Schiavone, Totaro (81’ Annovi D.), Ingrami. A disp.: Varieschi, Cozzolino, Ferrari, Sammarco. All.: Tosi

TRAVERSETOLO: Vergalli, De Waal (55’ Spagnoli), Oliviero (49’ Monteleone), Capanni, Fava, Grendene, Genitoni, Numeroso (55’ Cavalca), Mastrangelo, Ciccotto (49’ Aracri), Cortelazzi. A disp: Tarasconi, Morini, Castellani, D’Addio, Traina. All.: Delmonte

Arbitro: Cappello di Imola

Reti: 13’ Baafi, 50’ Schiavone, 71’ Aracri Note: espulso mister Tosi al 90’, ammoniti Oliviero, Ingrami, Orlandi, Seghizzi

Dopo 6 anni il Maranello torna in Promozione. In attesa del ripescaggio ufficiale, la squadra biancoblù ieri sera ha festeggiato battendo 2-1 il Traversetolo nei quarti di finale dei playoff regionali di Prima categoria visto che le quattro semifinaliste sono tutte promosse. Al 13’ Fontana imbuca Ingrami che appoggia a Baafi e chiude il triangolo in rete. Al 20’ Schiavone di collo pieno fa tremare la traversa. Al 36’ Capanni di testa manda fuori di poco. Due minuti dopo Schiavone, che imbucato da Totaro, a tu per tu con Vergalli calcia fuori. Allo scadere Restilli a giro, Vergalli si supera. Al 50’ Totaro pesca lungo Schiavone, che si trascina dietro la difesa avversaria e insacca all’angolino. Aracri accorcia ma il Maranello festeggia e domenica in semifinale avrà una fra San Secondo (2-0 alla Falk), Bellaria (3-1 al Reno Molinella) e San Vittore (4-0 al Galeazza).

Terza. Semifinali playoff: nel girone ’A’ Madonna di Sotto-Terre di Castelnuovo 3-2 e Magreta-San Francesco 4-2, nel ’B’ V. Possidiese-Gaggio 4-1 e Cortilese-Concordia 2-3. Domenica 25 le due finali di girone Madonna di Sotto-Magreta e V. Possidiese-Concordia.

Promozione. Semifinali playoff Y. Santarcangelo-Comacchiese 0-1 e Bobbiese-Campagnola 1-0, domenica 25 finale Comacchiese-Bobbiese a Sasso Marconi.