Marcantognini eroico. Spinge l’Italia con i gol

A Lorenzo Marcantognini e alla nazionale italiana di calcio a 7 amputati non è riuscita l’impresa di confermare la propria partecipazione anche nella prossima edizione della Division A della Nations League, privilegio riservato alle prime quattro selezioni europee. Nonostante non si fosse ancora ristabilito appieno dal contemporaneo infortunio a mano e piede, rimediato in coincidenza della vittoria del quarto scudetto di fine giugno con lo Sporting Amp Football Club Fano di Paolo "Paio" Palazzi, il ventiduenne talento fanese aveva risposto presente alla chiamata del Ct Francesco Ramunno per il prestigioso torneo in programma in Turchia. Nella tre giorni di gare a Trabzon Lorenzo ha stretto i denti pur di poter dare il proprio contributo, che non è bastato agli azzurri ad evitare le tre sconfitte costate l’ultimo posto in classifica e la conseguente ridiscesa nella Division B. Proprio grazie anche ai suoi pesanti gol l’Italia si era infatti guadagnata la promozione nella massima divisione, dove è stata stesa con un secco 5-0 dai padroni di casa, piegata di misura dall’Inghilterra e regolata con un combattuto 4-1 dalla Polonia. Per la cronaca i polacchi si sono aggiudicati il trofeo, davanti ai turchi ed agli inglesi. Per la nazionale italiana è stata comunque un’esperienza importante anche in funzione dei Mondiali del 2026, che si terranno in Costa Rica. Al di là del risultato il calciatore fanese è stato eroico. Quando è partito per questo importante appuntamento non era al cento per cento dopo il duplice infortunio a mano e piede del giugno scorso.

b.t.