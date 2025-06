Marcello Lisci alla guida del San Miniato in Prima Categoria: nuova sfida nel calcio provinciale

Più di vent’anni di esperienza sulle panchine della nostra provincia, sia a livello di prime squadre che dei settori giovanili di diverse compagini: Marcello Lisci è ora pronto a vivere una nuova avventura con il San Miniato in Prima categoria.

"E’ un campionato che conosco molto bene – sottolinea il nuovo mister neroverde (nella foto) – in quanto l’ho già affrontato negli ultimi sei anni sia nel Ponte d’Arbia che nel Gracciano. Già quest’anno, tuttavia, ho avuto una parentesi nel San Miniato, guidando l’Under 16 nel campionato regionale di merito: a gennaio ho preso la squadra nella zona calda della classifica ed abbiamo ottenuto la salvezza con un dignitoso nono posto".

E il passaggio alla prima squadra?

"Ho avuto la fiducia della dirigenza che, con l’obiettivo di iniziare un nuovo percorso basato sulla crescita dei ragazzi del settore giovanile, ha visto in me la possibile guida per il passaggio di alcuni elementi nella rosa della prima categoria".

Il ds?

"E’ Marco Ciacci, un grande conoscitore del calcio della provincia: è alla sua prima esperienza e mi sarà sicuramente di aiuto. Lo staff tecnico, oltre al preparatore dei portieri Michele Lainati, sarà composto dal mio vice e dal preparatore atletico".

Il settore giovanile?

"E’ di primo piano, perché presenta le sue compagini tutte a livello regionale, dai Giovanissimi agli Juniores. Possiamo sicuramente dire che rappresenta il fiore all’occhiello di questa prestigiosa società senese".

Obiettivi per la prossima stagione?

"E’ presto per dirlo, anche se ovviamente il primo pensiero è rivolto alla crescita dei giovani e possibilmente anche ad una salvezza tranquilla".

Giuseppe Stefanachi