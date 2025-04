Marcello Montini lascia la presidenza dell'Alcione Milano dopo 11 anni

Marcello Montini (nella foto) lascia la presidenza dell’Alcione Milano. Ora il club è nelle mani di Giulio Gallazzi, finora co-presidente. Una decisione che chiude un ciclo di 11 anni, otto dei quali vissuti da presidente, culminato con la storica promozione tra i professionisti. Montini era entrato nella società orange nel 2014, diventando consigliere l’anno successivo e presidente nel 2017. Un percorso virtuoso il suo, che ha portato all’Alcione tre promozioni e a diventare la terza realtà calcistica della città di Milano.

"Cari collaboratori, ragazzi, amici e amiche dell’Alcione, ho sempre saputo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Lo faccio oggi, con gli occhi lucidi ma sereno, consapevole di non avere più il tempo necessario da dedicare a questa meravigliosa società. Lascio una realtà forte, rispettata e ambiziosa, che sento di aver contribuito a rendere migliore in questi anni", ha scritto l’ormai ex presidente. "Non mi mancheranno tanto i trofei, quanto l’energia dei ragazzi, l’entusiasmo dei bambini, l’ansia e la gioia dei genitori, la vita quotidiana nei campi e negli allenamenti – il pensiero di Montini –. Ringrazio ogni singola persona che ha camminato con me in questi anni e auguro a Giulio Gallazzi di portare l’Alcione sempre più in alto".

Matteo Baconcini