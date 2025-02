Marchi chiude la porta, insieme a Pecchioli. Che doppietta per Calonaci, come Lusini

Sono i portieri i protagonisti dell’ultima giornata di campionato. Il Top è l’estremo difensore del Settimello Gregorio Marchi. Una vera saracinesca che al 90’ ha deviato, con la punta delle dita, sul palo un rigore di D’Orsi del Calenzano, con la gara finita 1-1. Altro portiere di livello è Giulio Pecchioli del San Godenzo che para un rigore di Maenza della Gallianese e alla fine la sua squadra vince 3-2.

Per gli esterni di fascia un elogio particolare alle prestazioni di Samuele Casini della Sancascianese, al rientro dopo un infortunio, e sulla sinistra il riferimento è Gianni Bonavita del San Godenzo che ha realizzato anche il primo gol stagionale. Centrali di difesa di sicuro affidamento sono Leonardo Bugli ’04 del San Clemente e il 30enne Giuseppe Cavallaro dell’Albacarraia, autore del gol decisivo su calcio d’angolo. Per l’Albacarraia di mister Pugliese momento d’oro con 10 punti conquistati in 4 gare e domenica c’è il super derby con la capolista Settimello.

A centrocampo il Top della settimana è Giovanni Piazzini del Chianti Nord, vero trascinatore con una splendida doppietta che frutta tre punti d’oro al gruppo di mister Michelacci. In evidenza per quantità e qualità di gioco nella fase mediana del campo Stefano Terzani dell’Audace Galluzzo e Duccio Pini del Sagginale punti di riferimento per la manovra. In attacco il centravanti Top si conferma Ghelli del Barberino Tavarnelle: un’altra doppietta d’autore. Fra gli esterni offensivi i giocatori di maggiore classe e potenzialità sono stati Allen Daniel Espinosa dell’Incisa, il migliore con la Sancascianese e Galeazzo, neo acquisto Dinamo Florentia.

L’allenatore della settimana è Massimo Coppini del San Godenzo che sta gestendo il gruppo nel migliore dei modi e ha centrato l’importante vittoria esterna nel derby sul campo della Gallianese.

Francesco Querusti