Marchionni carica il Ravenna: "Domani dipende solo da noi"

Domani, alle 12.30, al Moccagatta di Alessandria, il Ravenna, capolista a quota 18 e reduce da cinque vittorie consecutive, affronta la Juve Next Gen, quinta a -7. Il tecnico giallorosso Marco Marchionni dovrà rinunciare al solo Di Marco.

Mister Marchionni, come si prepara una sfida del genere?

"Partite come queste si preparano da sole, perché incontriamo comunque la Juve e sappiamo che è composta da giocatori forti".

Che Juve c’è da aspettarsi?

"Sono giocatori giovani, ma dotati di talento, tutti molto interessanti, però credo che sia il complesso a fare la differenza. Sono giocatori che, se li trovi nella giornata giusta, possono davvero ‘fare male’".

Il Ravenna parte favorito?

"Veniamo da un momento positivo. L’esito del match dipende solo da noi. Dovremo portare la partita e gli episodi dalla nostra parte. Siamo in uno stato mentale che ci permette di giocare spensierati, consapevoli però che sarà una partita difficile".

Dopo sette giornate si è fatto un’idea delle gerarchie del campionato?

"Ascoli e Arezzo ho sempre detto che sono attrezzate meglio per arrivare in fondo. Poi, ogni campionato può proporre una outsider capace di uscire dal proprio guscio e fare qualcosa di più".

Il Ravenna ha le carte in regola?

"Noi dobbiamo essere bravi a restare lì il più a lungo possibile, cercando di sfruttare il momento e tutte le nostre qualità. In questa fase, l’entusiasmo, e tutto quello che ci va dietro, ci stanno dando una grossa mano. Sappiamo che andremo incontro a fasi difficili. Dovremo essere lucidi a goderci il momento, e a sfruttarlo".

Il calendario cosa dice?

"Il mese di ottobre è molto importante, anzi direi anche determinante. Avremo due trasferte, poi avremo l’Arezzo e anche l’Ascoli. Sono partite che, se approcciate con la giusta mentalità, ti possono dare quella spinta in più".

Cosa ne pensa delle squadre U23?

"Possono essere un aiuto ai giovani per confrontarsi direttamente con giocatori esperti. Sono realtà che servono. In altri paesi stanno già ‘avanti’".

La squadra come vive la decisione dei tifosi di disertare la trasferta di Alessandria?

"La squadra spera che ci possa essere un cambiamento dell’ultimo minuto. Ognuno può avere la propria idea. I tifosi, che per noi sono fondamentali e che non sono mai mancati da quando sono a Ravenna, protestano per il sistema, non per le squadre U23.".

Dispiace?

"Certo, dispiace perché, averli con noi in questo momento, è sempre bello. La squadra ci spera ancora di averli al seguito, ma è anche consapevole che ognuno possa avere la propria opinione".

Roberto Romin