Marchionni "Ravenna, partenza sprint"

In attesa delle notizie – che arriveranno domani – sulla vendita dei biglietti per il derby di Forlì in programma lunedì sera, alle 20.30, con diretta su Raisport, il Ravenna riparte dal successo sul Campobasso. Un successo più netto del 3-2 finale: "Il Ravenna dei primi 25’ – ha commentato mister Marchionni – ha disputato una grande partita, proseguendo nel solco tracciato contro il Cittadella in Coppa Italia. Abbiamo giocato con autorità e con voglia, cercando di mettere pressione agli avversari e cercando anche di riprodurre tutte le situazioni provate in allenamento. Siamo stati bravissimi a partire così forte. La squadra ha giocato bene ed è parsa in forma".

Il tecnico giallorosso è parso soddisfatto: "Abbiamo fatto fin troppo bene, peraltro contro un ottimo avversario, partito bene in Coppa Italia col successo 3-0 ai danni della Casertana. La vittoria è stata meritata, anche se, nella ripresa, avremmo potuto sfruttare meglio tante altre situazioni. Siamo stati in controllo del match, benché nel 2° tempo abbiamo fatto un po’ troppo possesso palla senza cercare la via del gol. Il Ravenna infatti è una squadra che deve sempre cercare la profondità per segnare, anche perché è dotata di giocatori in grado di correre tanto e di mettere in difficoltà i difensori". Il tecnico capitolino ha parlato anche della campagna acquisti: "Faccio i complimenti alla società per il mercato che ha effettuato e per aver tesserato profili molto importanti per la categoria, alcuni dei quali con del talento ancora inespresso. Ho certamente dato il mio contributo, ma non conoscevo tutti i giocatori. Il mio compito è quello di metterli insieme, farli coesistere fra loro e di farli rendere al meglio. Tra l’altro ho trovato tutti atleti motivati e disponibili, con dedizione al lavoro, consapevoli che il lavoro può effettivamente pagare".

Mister Marchionni ha parlato di nuovo del talento di Di Marco ("Sta dimostrando di avere grosse qualità. Dipende tutto da lui. Può effettivamente avere un grosso futuro"), poi ha individuato anche qualche aspetto migliorabile della propria squadra: "Il gol di Magnaghi, incassato allo scadere avrebbe potuto crearci dei problemi. Una squadra che è così in gestione della partita, non può prendere un gol del genere, perché abbiamo corso il rischio di riaprire la partita. Avremmo dovuto gestire meglio quella situazione".