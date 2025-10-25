Marchionni, rotazioni in vista per il Ravenna. Con la Pianese volti nuovi in porta e difesa

Tu chiamale se vuoi, rotazioni. Sono quelle, che mister Marchionni tornerà necessariamente a sfruttare a partire da domani, a Piancastagnaio, per la sfida di campionato contro la Pianese, ovvero la prima di 3 consecutive in 8 giorni. Prima del big match casalingo di domenica 2 novembre contro l’Ascoli (altro sold out in arrivo), i giallorossi saranno infatti chiamati a scendere in campo anche mercoledì sera, alle 18.30, al Benelli, per affrontare il Rimini nella gara (secca) valida per il secondo turno di Coppa Italia.

Detto che i tempi per il rientro della mezzala Di Marco stanno nell’ordine di una settimana ("Si sta allenando, ma va valutato giorno dopo giorno" ha spiegato il ds Mandorlini), all’orizzonte potrebbero esserci novità soprattutto in difesa. Dopo le incertezze evidenziate contro l’Arezzo, potrebbe essere giunto il momento per assegnare un turno di riposo al portiere Anacoura. Del resto, ai box scalpita un certo Daniele Borra, il cui curriculum è anche più prestigioso rispetto a quello del titolare. Borra – trentenne piemontese di Chivasso – vanta infatti 200 presenze in serie C e 26 in B con l’Entella, club in cui è cresciuto, si è affermato ed è tornato. Lo scorso anno è stato il titolare dell’Arezzo, portato da mister Bucchi al 5° posto di regular season e al 2° turno dei playoff. Averlo in rosa è comunque una garanzia, ma anche un bel lusso.

Sempre tenendo conto delle prestazioni non brillantissime contro l’Arezzo, il tecnico capitolino non è escluso che possa dare un po’ di respiro, ad esempio, al centrale difensivo Bianconi, titolare nelle ultime 3 giornate consecutive. Il sostituto naturale è Esposito, che, in realtà, era partito titolare nelle prime 5 di questa stagione, dopo 2 campionati di serie D a livelli di eccellenza. Discorso analogo per capitan Rrapaj, che finora ha tirato la carretta sulla fascia mancina. Come già avvenuto nelle vittoriose trasferte di Latina contro il Guidonia e di Carpi, al suo posto potrebbe giocare il terzino Falbo, entrato peraltro in corso d’opera anche domenica scorsa nella sfida con l’Arezzo. Fra le altre ipotesi resta anche il ballottaggio Da Pozzo-Corsinelli per il ruolo di terzino destro.

Nel frattempo è iniziata la prevendita, fisica e online, per Ravenna-Rimini di Coppa Italia (36, 26, 18 e 10 euro i prezzi per gli interi), in programma mercoledì alle 18.30. Fino a domani c’è la prelazione per gli abbonati, poi inizierà la vendita libera. A seguito di un provvedimento della Prefettura, è fatto divieto a tutti i residenti nella provincia di Rimini di acquistare biglietti. Dunque, il settore ospiti resterà chiuso.