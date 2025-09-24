Marcialla, vittoria sul finale. Calasanzio, pari in rimonta
Esordio amaro, invece, per Avane, Serravalle e Ponzano: tutte sconfitte. Si apre fra luci e ombre la prima giornata del campionato di Terza Categoria.
Solo un successo nella prima giornata del campionato di Terza Categoria per le formazioni del circondario impegnata nel girone A. Si tratta di quella del Marcialla City, che ha regolato 2-1 in casa l’Eurocalcio Firenze. Andreotti porta in vantaggio la formazione di Signorini, che viene però raggiunti dagli ospiti su calcio di rigore. A dare i primi tre punti della stagione ai valdelsani ci pensa così Leoncini proprio al 90’. Pareggio in rimonta, invece, per il Calasanzio, che a Scandicci impatta 2-2 contro il Malmantile. I padroni di casa partono meglio e volano sul 2-0 con le reti di Ciampi e Poggianti. I gialloblù empolesi, però, non ci stanno e dopo aver accorciato le distanze con un guizzo di Caciagli riescono a completare la rimonta grazie ad una autorete. Il Calasanzio, poi, resta in dieci uomini per l’espulsione di Barbieri e il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale.
Esordio amaro, invece, per Avane, Serravalle e Ponzano, tutte sconfitte. Ai gialloneri di mister Scannerini non basta l’iniziale vantaggio firmato da Bartolini (secondo gol di fila tra coppa e campionato) per uscire indenni dal campo della Sestoese, che ribalta il risultato con le reti di Mangini prima dell’intervallo e Mohammed in avvio di ripresa. Il Serravalle, privo di due pedine importanti come Granato e Paciscopi, dopo un avvio di marca Atletico Esperia esce alla distanza e sfiora due volte il vantaggio con Kanina, prima di soccombere per 2-0 a causa di due gol incassati nel giro di cinque minuti tra il 75’ e l’80’. Continua infine il tabù Atletico Impruneta per il Ponzano, sempre sconfitto nei quattro precedenti. Al Michelucci finisce 3-1 per gli ospiti con Pannocchi che mette a segno la rete della bandiera per gli empolesi, primo centro stagionale per la squadra di mister Bianchi nelle tre uscite ufficiali. Simone Cioni
