Marco Badiali confermato al Tolentino per la prossima Eccellenza

Il centrocampista Marco Badiali, classe 1997, sarà ancora uno dei punti fermi del nuovo Tolentino. Il giocatore è stato infatti confermato dalla società e l’allenatore Paolo Passarini potrà contare su di lui in vista della prossima Eccellenza. Si tratta di un giocatore brillante e di esperienza che, dopo le giovanili a Gubbio e La Spezia, ha indossato anche le maglie di Sangiustese, Valdichienti Ponte, Sangiustese, Trodica, Aurora Treia, Chiesanuova. "Sono molto felice – ha detto Badiali – di rimanere a Tolentino. Ringrazio il presidente, il direttore e l’allenatore per avermi rinnovato la fiducia nonostante alcuni problemi fisici accusati nella passata stagione. Farò il massimo per portare più in alto possibile questi colori".

Nei giorni scorsi la società ha confermato il difensore Anthony Tomassetti, alla terza stagione con la maglia cremisi, e il vice capitano Paolo Tortelli. La società sta gettando le basi per la nuova stagione proseguendo il cammino intrapreso quest’anno che ha portato il Tolentino alla finale playoff contro la K Sport. Un cammino positivo molto apprezzato dalla tifoseria che non ha mai fatto mancare l’apporto alla squadra.

Marco Natalini