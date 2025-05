Marco Becattini confermato alla guida del Terranuova Traiana per la stagione 2025-2026

TERRANUOVAMarco Becattini è stato confermato alla guida del Terranuova Traiana per la stagione 2025-2026. Una decisione che ha richiesto alcuni giorni e che in un certo qual modo è stata agevolata dal ritorno in biancorosso del direttore sportivo Donello Resti. Sarà dunque nel segno della continuità la guida tecnica della prima squadra, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio in serie D dopo la storica salvezza ottenuta lo scorso 11 maggio. La dirigenza, dunque, non poteva che ripartire da un confronto con Becattini per costruire il gruppo che si misurerà nel prossimo campionato. Il trainer di Figline, quando ha allenato in riva al Ciuffenna, non ha mai fallito.

Ha vinto il campionato di Promozione 2018-2019, la Coppa Italia Dilettanti nella versione regionale 2023-2024, ha ottenuto la promozione in serie D la passata stagione attraverso gli spareggi interregionali, portando il Terranuova a diventare una delle 9 squadre in Italia – l’unica in Toscana – ad averli vinti più di una volta e ha ottenuto la permanenza nel massimo campionato dilettantistico a livello nazionale, conquistando la salvezza contro il Figline attraverso i playout. Un’annata caratterizzata da una rimonta impensabile. "Una scelta facile e condivisa da entrambe le parti – si legge in una nota – frutto delle soddisfazioni e degli ottimi risultati raggiunti sotto questa guida".

Francesco Tozzi