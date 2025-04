Marco Bevilacqua: "Vogliamo vincere contro la Sambenedettese"

"Non ci aspettiamo regali, noi pensiamo solo a vincere". Parla così Marco Bevilacqua, attaccante rossoblù classe 2004, in un momento in cui l’attenzione è tutta rivolta all’ultima giornata di campionato, la sfida di domenica sul campo della Sambenedettese. Al Riviera delle Palme, la Civitanovese dovrà battere una squadra certamente superiore dal punto di vista tecnico, ma già promossa in Lega Pro con quattro turni d’anticipo. E se per i tifosi è inutile chiedersi quali saranno le intenzioni della Samb all’ultima di campionato, tra i giocatori il ragionamento da fare è soltanto uno e Bevilacqua lo sa bene: "a prescindere dalle loro intenzioni – dice –, noi dovremo ottenere la vittoria. Non sono uno che ama fare calcoli anche sul dopo e non mi interessa quello che accade altrove: sono concentrato solamente su questa sfida, poi si vedrà". Ciò a cui invece la giovane punta scuola Atalanta ripensa, risale alla gara d’andata: quella respinta di Orsini a 40’pt che gli negò la gioia del vantaggio, anche se a detta di molti la palla aveva oltrepassato la linea di porta. "Infatti – rivela il calciatore – metterò in campo tutta la voglia di riscattare quell’episodio, per il quale sono molto rabbioso, anche se credo che la palla fosse entrata".

Magari i suoi 5 gol stagionali non rappresentano un bottino eccezionale (è stato ingaggiato alla vigilia della settima giornata di campionato), ma in tutti le partite in cui Bevilacqua, capocannoniere rossoblù insieme con Brunet, ha segnato, i rivieraschi hanno raccolto punti. È andata così ad Ancona (0-1), quindi in casa contro il Sora (2-0), poi a Fossombrone (2-2) ed Isernia (0-3) e, per concludere, domenica scorsa contro la Recanatese (1-1).

Sulla sua prova contro i giallorossi, bisogna aggiungere il brillante spunto con cui aveva innescato Buonavoglia, occasione sfumata per imprecisione di quest’ultimo. "Sono soddisfatto e contento di aver portato punti alla squadra, ma un gol vale l’altro per me. È stato bellissimo andare sotto la curva ed esultare con i compagni, tutti insieme – racconta il calciatore –. Poi, non mi aspettavo di prendere il gol del pareggio, arrivato da un rigore dubbio. Abbiamo avuto altre occasioni per vincere, ma non le abbiamo sfruttate, anche se siamo stati in partita fino alla fine. A livello personale, questa stagione è stata positiva. Poi è chiaro che, dal punto di vista collettivo, non è il massimo stare sempre nelle zone pericolose".

Francesco Rossetti