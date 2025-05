Marco Carnesecchi convocato in Nazionale per le qualificazioni Mondiale 2026

Marco Carnesecchi sale in corsa sul treno della Nazionale. Il portiere riminese, escluso in prima battuta, ieri è stato chiamato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per sostituire l’infortunato Guglielmo Vicario, fresco vincitore dell’Europa League con la maglia del Tottenham Hotspur. Una convocazione che arriva a poco più di una settimana dal primo impegno valido per le qualificazioni al Mondiale che il prossimo anno si giocherà Canada, Messico e Stati Uniti, in programma venerdì della prossima settimana contro la Norvegia di Haaland. Il portiere riminese si va così ad aggiungere ai compagni dell’Atalanta, Davide Zappacosta, Mateo Retegui e Daniel Maldini. Il raduno è in programma sabato e precederà i due impegni dell’Italia contro Norvegia e Moldova, validi come gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Carnesecchi, quindi, torna nell’elenco dei convocati a distanza di un anno e tre mesi, dopo aver fatto parte nel marzo del 2024 della tournée americana coincisa con le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador. La sua prima convocazione in Azzurro risale al mese di marzo del 2023 per la gara contro Malta valida per le qualificazione europee, quando il portiere riminese vestiva la maglia della Cremonese, pur essendo sempre il suo cartellino di proprietà dell’Atalanta. E anche in quel caso, curiosità, fu chiamato dall’allora commissario tecnico Roberto Mancini per sostituire un ’collega’ infortunato, in quel caso Ivan Provedel. Carnesecchi rientra così nel giro della Nazionale dopo essersi tolto più di qualche soddisfazione nella massima serie di casa nostra con la sua Atalanta. La sua non convocazione da parte di Spalletti, infatti, aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno a Bergamo, ma anche nella sua Rimini. Dove poco meno di un anno fa, stava per iniziare la scorsa estate, il sindaco Jamil Sadegholvaad lo aveva ricevuto a Palazzo Garampi per premiarlo a nome della città. Orgoglio riminese. "Raramente indosso la cravatta, ma per uno dei riminesi più importanti in questo momento ho fatto uno strappo alla regola", scherzò allora il sindaco Sadegholvaad ricevendo il portiere in Comune insieme all’assessore allo Sport, Michele Lari.