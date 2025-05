Marco Ferrari torna a Masi Torello: obiettivo salvezza tranquilla

Il futuro a Masi Torello ha un cuore antico. Il club ha scelto Marco Ferrari per il nuovo corso, un ritorno in una piazza dove aveva lasciato un buon ricordo. Torna in pista dopo alcuni anni ai box per ragioni di lavoro, ma è un allenatore preparato e vincente, con trascorsi a Sant’Agostino, Olimpia Quartesana e San Carlo. L’obiettivo è una salvezza tranquilla dopo la stagione sofferta dell’anno scorso, dopo la gestione di Lega prima e poi di "Bubu" Cappellari, nella quale si sono messi in luce alcuni giovani molto interessanti. Il più richiesto è l’attaccante Tòffano, che piace alle tre ferraresi di Eccellenza, vale a dire Sant’Agostino, Mesola (da affiancare a Davo) e Comacchiese, e anche al Bentivoglio. A Sant’Agostino stanno partendo in tanti, Segnaliamo la partenza di Cremaschi, una degli acquisti di grido dell’anno scorso, direzione Mùtina, nel Modenese, ma si profila quella di Fabio Cazzadore, capocannoniere del girone con 19 gol. Il bomber tra breve diventerà papà e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al piede, che tra convalescenza e riabilitazione lo terrà lontano dai campi di gioco alcuni mesi, ad ogni modo sarà pronto per riprendere in ottobre. Fabio abita a Copparo e il presidente Mari ha presentato una proposta ’indecente’. "E’ vero – conferma Cazzadore – ne abbiamo parlato. Se andassi a Copparo non sarebbe certo per motivazioni economiche, ma per avvinarmi a casa, ad ogni modo non vorrei scendere di categoria. Ho 36 anni, ma credo di riuscire a vincere ancora il titolo di capocannoniere". Tutto tace dal Sant’Agostino. "Ho ricevuto proposte soprattutto dal Bolognese e alcune dal Veneto. Nessuno della società ramarra si è fatto vivo, mi dispiace".

Copparo sta facendo sul serio, dopo una salvezza raggiunta ai playout punta a un campionato di vertice. Va in questa direzione la trattativa per Gessoni e Aguiari della X Martiri, rispettivamente regista e terzino di grande prestanza. Non solo, potrebbe esserci il ritorno della coppia Alessandro Baiesi e Juri Roda, allenatore e direttore sportivo, che avevano fatto le fortune dei rossoblù.

I due sono grandi amici e il feeling non è stato intaccato da anni di lontananza. A Cento è stato riconfermato per il terzo anno mister Ciro Di Ruocco, con tante partenze.

Il direttore sportivo Fabio Pivanti sta rivoltando come un guanto la squadra uscente. Così si spiegano le operazioni in uscita, con il possibile addio dell’esperto bomber Costantini direzione Monte San Pietro, e due pedine eccellenti al Bentivoglio, capitan Cioni e il centravanti Pirreca. Ai saluti forse anche il portiere Alberghini, che sarebbe rimpiazzato da Tartaruga. Il Sant’Agostino ha confermato Di Bari, in uscita Valesani, che piace alla Comacchiese, in dubbio la permanenza di Meli a Porotto.

Franco Vanini