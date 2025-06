Marco Giuliodori: attesa per la decisione sulla panchina del Castelfidardo

Poche ore e poi si saprà la decisione di mister Marco Giuliodori, se rimarrà o no sulla panchina del Castelfidardo anche per la prossima stagione. La società fidardense e il tecnico filottranese si sono visti per la seconda volta nel giro di un paio di settimane anche sabato mattina, al Mancini. La proprietà biancoverde ha formulato l’offerta a Giuliodori (foto), che sembra essersi preso un paio di giorni per la decisione. Di sicuro sabato è uscita un’altra fumata grigia dal secondo incontro. I dubbi non mancano a Giuliodori, mentre per la società fidardense non è mai stata messa discussione la conferma del tecnico dopo tre stagioni alquanto positive. In attesa della risposta di Giuliodori – cercato da almeno un altro paio di squadre, in D dal Fossombrone, mentre in Eccellenza dal K Sport Montecchio Gallo – potrebbero arrivare presto novità in società, perché si vocifera dell’ingresso di un paio di nuovi soci, non locali, ma comunque marchigiani. Si tratterebbe – anche se il condizionale è d’obbligo – di Andrea Zega, primo dirigente di una Sangiorgese Monterubbianese retrocessa nell’ultima stagione in Prima Categoria, e di Ettore Palantrani, procuratore e che dovrebbe andare a ricoprire a Castelfidardo anche la figura di direttore sportivo. Se dovessero entrare sia Zega che Palantrani, salirebbero a sei i soci nella società fidardense che vede come presidente Costantino Sarnari, tornato primo dirigente dei biancoverdi a inizio dicembre, mentre gli altri soci sono Fausto Pigini, Franco Baleani e Max Ciucciomei, quest’ultimo presidente anche del settore giovanile del Castelfidardo, denominato Castelfidardo Academy. Insomma questa settimana se ne dovrebbero sapere sicuramente di più, in primis su mister Giuliodori.

Michele Carletti