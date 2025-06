Marco Giuliodori nuovo allenatore del Fossombrone: obiettivo Eccellenza

Il Fossombrone ha scelto dunque Marco Giuliodori come suo nuovo allenatore. "E’ una nuova avventura per me – sottolinea Giuliodori – so che approdo in una società importante che ha fatto bene l’anno scorso e non solo. Negli ultimi anni il Fossombrone si è sempre comportato bene con un bel gruppo di giocatori guidati da un ottimo mister. Ci siamo incontrati a Fossombrone con i direttori e siamo subito entrati in sintonia, ho trovato persone gentilissime e mi sono trovato a mio agio, ora in questi giorni ci sarà da mettersi seduti e programmare la prossima stagione".

In tema di programmazione il diesse D’Anzi con l’ausilio di Meschini inizieranno a contattare i giocatori che hanno preso parte al bel campionato appena concluso. Alcuni dei titolari sono appetiti da altre società come l’attaccante Casolla e Lorenzo Urso (che piacciono sia alla Maceratese che alla Vigor Senigallia) ma i dirigenti del club metaurense cercheranno di trattenerli. In attesa di ufficializzare il nuovo mister la K Sport Montecchio Gallo, tra i ‘papabili’ Clementi e Protti. Nel frattempo qualche giocatore della K Sport potrebbe essere tentato dal Matelica. Dopo la conferma di mister Pazzaglia e dello staff al completo, la Fermignanese sta mantenendo lo zoccolo duro che l’ha portata in Eccellenza grazie alla vittoria dei playoff di Promozione. Raggiunto un accordo con i vari Cleri, Labate, Bozzi, Marcantognini, Giovannelli, Fraternali Andrea, Mariotti, Lucciarini, Izzo, Patrignani, Saidikhan. Per i nuovi innesti, la società sta procedendo con calma alla ricerca di un paio di profili da inserire nell’organico per migliorare ancora un po’ il livello della rosa. L’Osimana è sulle piste del centrocampista Mancini, ex Maceratese e Montegranaro. Il Vismara Calcio aggiunge esperienza e qualità al suo reparto arretrato con l’ingaggio del difensore Davide Righi classe 1996. "Giocatore molto tecnico – scrive in una nota la società del Vismara – e che ha disputato diverse stagioni nei campionati di Promozione ed Eccellenza ove si è sempre fatto apprezzare oltre che per le doti calcistiche ed agonistiche, anche per la correttezza in campo e nel rapportarsi con lo staff tecnico e compagni. La dirigenza gli dà il benvenuto e gli fa un grande in bocca al lupo per la prossima stagione calcistica".

Molto probabilmente il centrocampista dell’Urbania Luca Carnesecchi, classe ’95 dopo due stagioni nella squadra durantina si accaserà al Coriano, club romagnole neopromosse in Serie D. La Santangiolese (squadra di Sant’Angelo in Vado militante in Seconda categoria) ha annunciato che il mister per la stagione 2025/2026 sarà il compaesano Stefano Antonini. "Il suo passato da giocatore – fa sapere la società – lo conosciamo tutti, ha vissuto categorie ben superiori alla Seconda e la sua esperienza sarà sicuramente d’aiuto per raggiungere gli obbiettivi stagionali. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera con i nostri ragazzi, benvenuto mister!".

Amedeo Pisciolini