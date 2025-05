Marco Passalacqua torna in campo: sfida decisiva contro la Sambenedettese

La bella notizia che ci si attendeva è arrivata. Marco Passalacqua è rientrato in gruppo e ci sono ottime probabilità che sarà in campo contro la Sambenedettese. Ieri pomeriggio, la squadra è tornata ad allenarsi dopo lo stop del Primo maggio e il vicecapitano ha preso parte alla partitella con i compagni, dopo che nei giorni precedenti era rimasto sempre ai box. E la sua è una presenza utile come il pane, tenendo conto che anche stavolta non sarà disponibile l’alternativa Mancini. "Quella di domani – dice l’esterno offensivo Kevin Buonavoglia – sarà la partita della stagione e questo lo sappiamo tutti. Starà a noi prenderla con il piglio giusto, scendendo in campo con il massimo della concentrazione". Battere la capolista, comunque già promossa in Lega Pro con tre turni d’anticipo, è quanto mai necessario: così facendo, il team adriatico avrebbe ottime possibilità di raggiungere i playout in maniera diretta, perché poi basterebbe una non affermazione di una tra Isernia, Roma City e Notaresco. "Chiaramente – aggiunge il giocatore – l’augurio è di trovare una Samb in festa, ma guai a farci trascinare da questo pensiero. Bisogna affrontarla come tutte le altre, altrimenti si parte con un mentalità sbagliata. A livello tattico, penso che dovremo trovare subito il gol per poi difendere il risultato e compattarci. È importante soprattutto crederci e dare tutto fino alla fine".

Quel che è certo è che sarà una gran bella giornata di sport a San Benedetto. Dopo la gara, sono previsti due momenti di festa per la squadra di Palladini, il primo con l’arrivo in porto a bordo di un motopeschereccio, il secondo sul palco di piazza San Giovanni Battista, dove i vincitori del girone F verranno premiati dalla Lega nazionale dilettanti. Allo stadio si potrebbe toccare anche quota 10.000 spettatori, con una buona rappresentanza da Civitanova. "Giocare in quell’impianto, che è bellissimo, non è mai facile. Da ex – aggiunge Buonavoglia – è sempre un’emozione indescrivibile. Sarà compito dei più grandi trasmettere quella tranquillità che serve per affrontare un palcoscenico del genere. Chi gioca deve potersi godere la domenica, un’occasione che non capita sempre".

Sulla sfida (fischio d’inizio alle 15), Buonavoglia si mostra carico e desideroso di riscattare quel rigore in movimento sbagliato contro la Recanatese. "Il rammarico – conclude – per non aver portato a casa tre punti domenica scorsa è tanto. Ho ripensato a lungo sull’episodio del secondo tempo, ora voglio portarmelo dietro in maniera positiva, trovando lo stimolo per fare meglio".

La prevendita sarà attiva fino alle 19 odierne su "Vivaticket" oppure alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi 36.

Francesco Rossetti