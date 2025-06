Marco Tenti lascia il Foiano: futuro tra Castiglionese e Montagnano

AREZZOL’ufficialità è arrivata poche ore fa direttamente dal profilo Facebook del calciatore, tra i più seguiti in questa sessione di mercato. Si conclude l’avventura del terzino Marco Tenti (nella foto) al Foiano. "È arrivato il momento dei saluti – scrive il calciatore – Indossare la maglia amaranto e far parte di questa famiglia è stato un onore vero. Grazie alla società per la fiducia, a tutte le persone che ogni giorno lavorano nell’ombra con passione e dedizione. Il mio percorso con con questa famiglia si chiude, ma anche nelle delusioni più dure restano intatti l’orgoglio e la gratitudine per ciò che è stato". Adesso si aprono più scenari per il futuro di una pedina di esperienza e qualità per la categoria. Su Tenti ci sarebbe la Castiglionese, per quello che sarebbe un vero e proprio ritorno in maglia viola dove ritroverebbe Zacchei in panchina, oppure attenzione all’ambizione del Montagnano di Roberto Fani. Nel frattempo la Sinalunghese di Enrico Testini pesca a Subbiano da cui arriva il terzino classe 2003 Master Thanachot Chottong Kukson. Raffica di conferme in casa Arezzo Football Academy dopo la salvezza ottenuta ai playout con Iacomoni in panchina. Resteranno in amaranto Matteo Magi, Andrea Starnini, Stefano Melani, Francesco Zerbini, Manuel Zerbini, Diego Zerbini, Leonardo Paolucci, Luca Rosadi, Francesco Vannini, Giuseppe Imparato, Gaetano Catalano, Samuele Salvini, Andrea Renzoni e Giovanni Faralli.Il Lucignano ha ufficializzato l’arrivo del portiere classe 2005 Samuele Marzani, nell’ultima stagione al Tegoleto. La Monterchiese si assicura il difensore classe 2003 Lorenzo Fischi, in passato anche tra le fila della Baldaccio Bruni. L’Indicatore invece ha raggiunto l’accordo con Tommaso Fazzuoli, svincolato che torna a vestire la maglia rossoblu dopo una stagione, e Giacomo Grassini che arriva dall’Arezzo Football Academy.

Matteo Marzotti