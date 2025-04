Marco Teodori e la vittoria della Jesina nel campionato di Promozione

Tra i protagonisti della cavalcata vincente della Jesina, coincisa con la vittoria del campionato di Promozione, come vice di Mirco Omiccioli c’è Marco Teodori, 37 anni e residente a Fermignano, la città della Fermignanese, team che ha dato del filo da torcere ai Leoncelli. Mister Teodori a una giornata dal termine anche la matematica ha promosso la Jesina, ma che campionato è stato? "Difficile e impegnativo, iniziato con il peso di essere la favorita e con l’obbligo di vincere. Insieme a mister Omiccioli, che ringrazio per l’opportunità di lavorare al suo fianco in una piazza così importante, siamo subentrati a ottobre 2024, a stagione già iniziata. Entrare in corsa non è mai semplice, ma abbiamo trovato un gruppo di ragazzi straordinari, che fin da subito si sono messi a disposizione con grande impegno e dedizione. Il nostro unico obiettivo era vincere il campionato, e tutti hanno lavorato ogni giorno in questa direzione".

Un cammino quindi non facile: "Sì non è stato semplice. La Jesina ha dovuto fare i conti con strutture non all’altezza: ci siamo allenati spesso su campi di terra battuta e in condizioni logistiche precarie. Inoltre, abbiamo disputato tutte le gare casalinghe senza il sostegno dei nostri tifosi della curva. È sembrato di giocare le nostre partite a porte chiuse, in un clima surreale, senza il calore dei tifosi. A rendere tutto più complicato è stata anche la presenza di un avversario forte e costante come la Fermignanese, che ha disputato un campionato di altissimo livello. Nel girone di ritorno siamo stati costretti a tenere un ritmo elevatissimo – 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta – fino ad arrivare allo scontro diretto, in trasferta, che ci ha consegnato la vittoria finale".

E proprio a proposito del match con la Fermignanese, "è stata una grande impresa del gruppo – afferma Teodori – contro una squadra forte, a cui vanno i nostri complimenti. Personalmente, è una vittoria dal sapore agrodolce: ho allenato per anni a Fermignano, vincendo anche un campionato, e nutro grande rispetto per i giocatori, la società e i suoi tifosi. Alla Fermignanese rivolgo i miei più sinceri auguri per i playoff: per quanto dimostrato sul campo, meritano di salire in Eccellenza". Marco Teodori laureato in Scienze Motorie e in possesso del patentino Uefa B da allenatore ha guidato per 6 stagioni la Fermignanese con cui ha vinto il campionato di Prima categoria e partecipato a 3 campionati di Promozione. La scorsa stagione ero sulla panchina dell’U19 Nazionale dell’Alma Juventus Fano. Ora il salto in Eccellenza con la Jesina, promozione ottenuta proprio contro la sua ex squadra. Questo è il calcio.

Amedeo Pisciolini