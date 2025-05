Marconimpiadi: Sport e Divertimento per 83 Bambini a Riparbella

Un prato verde, cielo azzurro, tanto sole, sport e divertimento: pochi ingredienti per una giornata memorabile. Sono le "Marconimpiadi", l’evento della Polisportiva Riparbella in collaborazione con la scuola primaria locale che ha coinvolto 83 bambini. Un modo per legare i più giovani allo sport e alla piccola realtà del territorio, che partecipa al Campionato Amatori dilettantistico Uisp che da dopo il Covid ha riportato la voglia di giocare a calcio nel piccolo Comune della Valdicecina.

Dalle 8.30 alle 12, il campo sportivo Lippi ha visto decine di giochi di gruppo tra i bambini che sono stati tutti quanti premiati con delle medaglie, oltre a una ricca colazione offerta.

"Nel continuare nella nostra politica di senso di appartenenza - dice Marco Del Corso, presidente della Polisportiva - alla nostra comunità la Polisportiva ha organizzato in accordo con il parere favorevole del Direttore scolastico il primo evento ‘Marconimpiadi’ con la Scuola Primaria di Riparbella. I bambini sono stati diretti dal maestro di educazione motoria Matteo Romboli. Grazie allo Studio Associato M.P.S. per l’omaggio delle magliette, grazie al prezioso contributo di Monica Fiaschi per il podio e le medagliette e a tutti quelli che ci hanno aiutato e creduto".