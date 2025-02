Marginone, derby cruciale. Domani a Forte dei Marmi

Continua la preparazione del Marginone in vista del derby di domani, alle 15, contro il Forte dei Marmi 2015. All’impianto "Aliboni" si affronteranno due squadre con obiettivi diversi: i versiliesi sono in piena zona play-off e voglio provare a confermare il loro quinto posto, provando ad insidiare il Cubino che si trova davanti, staccato di un solo punto. I ragazzi di Tommei, che arrivano dal pareggio in rimonta contro la Lunigiana Pontremolese, sono alla ricerca di punti pesanti per la lotta salvezza.

Il Marginone, attualmente, si trova al tredicesimo posto, con 18 punti, dietro al Valdinievole Montecatini, con tre punti di distacco. Quindi, in caso di vittoria arancionera e di sconfitta del Montecatini, la formazione della Piana aggancerebbe il penultimo posto. Ma non è ancora tempo per fare calcoli, visto che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere.

Tommei dovrà fare a meno per tre giornate di Samuele Venturini, espulso domenica scorsa ed appiedato dal giudice sportivo per "condotta violenta verso un avversario". Per il resto avrà a disposizione tutti gli altri giocatori.

"Sarà una partita – ha commentato il trainer – molto difficile, perché loro sono bravi e molto tecnici. Giocano bene la palla a terra e in casa sono una formazione che può far male e che merita la posizione di alta classifica che occupa. Noi, purtroppo, arriviamo da una settimana piuttosto difficile, dove non siamo quasi mai riusciti ad allenarci tutti insieme per diverse defezioni. Qualche ragazzo ha avuto l’influenza, ma abbiamo anche diversi infortunati come Rotunno, Carmignani, Conte e Del Pistoia; spero di poter recuperare qualcuno all’ultimo momento. Anche Venturini è infortunato, ma dovrà scontare anche tre turni di squalifica: una decisione fin troppo pesante".

"Purtroppo – conclude Tommei – anche nell’ultimo allenamento non abbiamo potuto fare molto, sia per il campo molto pesante per la pioggia caduta, che per il numero dei ragazzi a disposizione. La preparazione non è stata ottimale, ma ce la metteremo tutta per cercare di fare bene".

Alessia Lombardi