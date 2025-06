Marina di Massa in vetta al Torneo delle Frazioni dopo la vittoria su Turano

La seconda giornata di gare nel 4° Torneo delle Frazioni di Massa è stata all’insegna del Marina di Massa che ha conquistato la vetta solitaria del girone B. La frazione allenata da Luca Della Maggiora si è imposta di misura su quella del Turano (2-1) riuscendo a concretizzare una bella rimonta. I marinelli sono riusciti a recuperare la rete iniziale di Angelotti pareggiando prima i conti su calcio di rigore con Monaco, votato anche come MVP del match e premiato con un buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio dello sponsor Ottikontatt di Piazza Aranci, per poi ribaltarla nel finale con il gol di Raineri.

Nell’altro incontro di giornata è finita “pari e patta“ tra Ronchi e Ricortola. Le tartarughe del mister Roberto Belloni si erano portate sul doppio vantaggio con le segnature di Leonini e Panati ma hanno subito il ritorno dei neroverdi del tecnico Rossano Brizzi che l’hanno raddrizzata coi centri di Bonni e Sabatini. Guida la classifica, come detto, il Marina di Massa con 4 punti seguito dal Turano con 3. Con 1 punto chiudono Ronchi, Ricortola e Massa Centro ma queste ultime due frazioni hanno giocato una sola partita in quanto hanno già osservato il turno di riposo.

Venerdì 20 andrà in scena la terza giornata di gare. Sul campo sportivo di Romagnano sono in programma i seguenti incontri: Turano – Ricortola (ore 19:45) e Massa Centro – Ronchi (ore 21:30). A riposare stavolta sarà proprio la capolista Marina di Massa.

Gianluca Bondielli