Marinelli deciso a passare il turno: "Sarà la miglior Civitanovese possibile"

Dopo il pareggio in campionato contro il Montefano, la Civitanovese torna in campo oggi per il ritorno dei quarti di Coppa Italia. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15.30, sarà di scena il Chiesanuova e si ripartirà dal vantaggio rossoblù maturato all’andata, uno 0-2 determinato dalle reti di Franco e Ganev. Il match sarà la seconda uscita ufficiale per il tecnico dei rivieraschi Daniele Marinelli che nelle sue parole dimostra di non sottovalutare l’importanza di una competizione che potrebbe rappresentare una valida opportunità di riscatto. "La Coppa – dice l’allenatore – è importantissima in Eccellenza. Giocheremo con la miglior formazione per ottenere il passaggio del turno. Scenderà in campo chi sta meglio fisicamente, l’obiettivo è vincere la partita". Tuttavia il team adriatico potrebbe permettersi addirittura il lusso di perdere, seppur con un solo con un gol di scarto. In campo, ci sarà probabilmente spazio per capitan Ivan Visciano che domenica ha riposato per via della squalifica ricevuta contro l’Urbania e anche domenica prossima, nel match di campionato contro la Sangiustese, dovrà scontare la seconda ed ultima giornata di stop.

Intanto è ufficiale l’ingaggio del portiere Simone Servalli, classe 2004 che ha indossato la maglia del Chieti nella passata stagione. Non dovrebbe trattarsi dell’unico acquisto da parte della società rossoblù che, nei prossimi giorni, potrebbe tornare sul mercato con l’intenzione di rinforzare un organico obbligato a risalire una classifica che inizia a preoccupare. Oggi il prezzo del biglietto sarà lo stesso del campionato, perciò 10 euro in gradinata e 15 in tribuna.

f. r.