Marinelli elogia la Civitanovese: "Bravi i ragazzi, è mancato solo il gol"

Anche stavolta, buona prestazione e successo rimandato. Questa la sintesi della partita di Montefano in cui la Civitanovese non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. All’esordio sulla panchina rossoblù, il tecnico Daniele Marinelli ha optato per il 3-5-2, variando rispetto al 4-3-3 adottato dal predecessore Mercanti. Contro i viola, si è vista una Civitanovese difficile da imbucare nelle retrovie, eccezion fatta per l’ultima parte del match. A livello offensivo, la formazione rivierasca ha prodotto qualche importante palla gol, seppur in misura minore rispetto al precedente turno, ma è riemerso il problema della rete. Grida vendetta l’episodio accaduto a 35’pt con Pitronaci che, a tu per tu con il portiere, ha esitato nel tiro volendo dribblare l’estremo difensore. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare in un campo molto difficile – commenta Marinelli – ed è mancato solo il gol. Di occasioni ne abbiamo avute. Ai ragazzi dico bravi, perché siamo stati in partita fino alla fine e queste gare, quando si mettono così, rischi di perderle. La rete? Sono periodi. Basta sbloccarsi mentalmente e arriveranno tutte le altre". Però la classifica inizia a preoccupare, con il quartultimo posto distante solo quattro lunghezze. "Dobbiamo arrivare ai 38 punti, che è la quota salvezza, il prima possibile", spiega Marinelli. Ieri la squadra non ha osservato il consueto lunedì di riposo per preparare la gara di domani, quando al Polisportivo sarà ospite il Chiesanuova, ritorno dei quarti di Coppa Italia (15.30). Sul mercato, la società potrebbe tesserare il portiere Simone Servalli, classe 2004 ex Chieti. È invece in uscita l’attaccante Leandro Apicella.

Francesco Rossetti