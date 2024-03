Marini: "Sangiustese, sarà una gara complicata. C’è da farsi trovare pronti contro la Maceratese"

"Dobbiamo farci trovare pronti contro la Maceratese per continuare il nostro cammino". È quanto dice Jacopo Marini, centrocampista della Sangiustese. "I biancorossi – aggiunge – costituiscono una grande squadra, può contare su individualità di spicco in ogni reparto. Sono anche in buone condizioni e saranno incitati dai tifosi, dovremo essere prontisin dal primo minuto". I rossoblù sono reduci dalla sconfitta a Civitanova. "Una partita – spiega il giocatore – che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca perché avremmo meritato qualcosa in più per il calcio espresso e le occasioni. Ecco, bisogna ripartire dall’atteggiamento avuto e lavorare sui particolari, perché sono quelli che poi determinano le partite". Il campionato sta dimostrando quanto sia difficile. "La regola di utilizzare solo due under, l’arrivo di numerosi giocatori dalle categorie superiori e la presenza di tante piazze blasonate lo hanno reso difficilissimo, ma anche spettacolare. La volata finale sarà un’incognita perché arriverà dopo due settimana di pausa. Aprile – conclude Marini – sarà un mese di fuoco dove ogni squadra darà la vita per conquistare i punti".