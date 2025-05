Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni per la stagione 2024-2025

ANGHIARILa notizia era nell’aria ormai da alcuni giorni ma solo alla vigilia del primo maggio è arrivata la classica fumata bianca. Mario Palazzi e la Baldaccio Bruni proseguiranno insieme. Il tecnico aretino era arrivato, o per meglio dire tornato, in Valtiberina, nel corso dell’ultima stagione ereditando una squadra che navigava al momento in piena zona rossa. La crescita sul piano dei risultati e su quello di rendimento sia a livello di singoli che di squadra ha visto Boriosi e compagni risalire la china. La Baldaccio di fatto nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza ha tenuto un passo da promozione che ha quindi permesso agli uomini di Palazzi di lasciare ben presto la zona rossa arrivando a un passo dal disputare i playoof. Di fatto con la retrocessione del Foiano e una Castiglionese in crisi di risultati, la Baldaccio è stata a tutti gli effetti la miglior formazione aretina nel massimo torneo regionale. Dalla conferma di Palazzi adesso passerà anche il mercato per cercare di vivere un’altra stagione tranquilla da mina vagante in un girone che si prospetta di livello.

E a proposito di panchine il mosaico è completo almeno per le formazioni aretine. Ad Anghiari resterà Palazzi, a Castiglion Fiorentino i viola andranno avanti con Zacchei, mentre a Monte San Savino c’è stata la conferma di Chini. Adesso c’è da capire l’esito dei playoff per conoscere le prossime avversarie, ma intanto il segno della continuità dei rispettivi progetti, almeno a livello di guida tecnica, è quello che più si nota in questa fase finale della stagione 2024-2025 che tra poche settimane entrerà nel vivo con il mercato vero e proprio che in questo caso invece potrebbe stravolgere e non poco le rose delle squadre aretine.

Matteo Marzotti