Marmorini, tocca a lui. Giusti torna al Montevarchi

di Giustino Bonci

Il 30 giugno è vicino e finalmente scorreranno i titoli di coda sulla "telenovela" del nuovo allenatore del . Salvo sorprese, sarà l’aretino Simone Marmorini, 42 anni, reduce da due stagioni tormentate in Molise al Vastogirardi e in Friuli al Chions. Nel suo curriculum spicca soprattutto la parentesi positiva a Sinalunga dal 2019 al 2021, ma ha guidato anche Ghivizzano, San Donato Tavarnelle, Sangimignano, Foligno e Trestina. Sul versante della "rosa", pur nel silenzio assoluto dell’Aquila, iniziano a filtrare le prime certezze o piste credibili. E’ dato per certo ormai il ritorno in rossoblù di Andrea Giusti, il portiere nelle ultime due stagioni al Siena ma "fedelissimo" di Malotti nella cavalcata verso la Lega Pro del 20-21 e, dopo un ulteriore rientro alla base montevarchina nell’ottobre 2022, anche tra i professionisti. Estremo difensore di rara affidabilità, uno di quelli che alla distanza finiscono per giocare sempre, il ragazzo di Prato classe ‘98 ha lasciato la Robur senza nascondere il proprio rammarico. Giorni fa scriveva, non a caso, su Facebook: "Sono deluso dal fatto che in questo calcio i valori umani non vengono più considerati. E anche amaregggiato perché mi è stata tolta la possibilità di raggiungere l’obiettivo sperato al mio arrivo a Siena in Eccellenza, ovvero la serie C, categoria dalla quale provenivo". riabbraccerà volentieri un atleta serio e maestro nel dirigere la difesa.

Non solo, perché Giusti è un "para-rigori" e si è distinto per fermare i tiri dal dischetto di cannonieri illustri delle squadre avversarie. Memorabile la parata che sfoderò il 9 ottobre 2022 nel derby con la Carrarese concesso in un maxi-recupero, al 98’. Gli aquilotti erano avanti 2-1 e conquistarono il successo per merito del salvataggio di Andrea sul bomber marmifero Capello. A proposito di attaccanti viene accostato al club valdarnese anche Federico Mencagli, esperta punta centrale del 1991, reduce dal torneo nel Trestina concluso con la salvezza ai plaout. Originario di Castiglion Fiorentino e fratello di Mattia che ha militato nel Derthona, il centravanti ha vestito anche le casacche di Cortona, Foiano, Figline, Sangiovannese, Follonica Gavorrano, Rimini e Ostiamare. Di sicuro un profilo di esperienza e di categoria che il soldalizio presieduto da Angelo Livi aveva messo nel mirino in passato.