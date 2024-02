Marolacquasanta rimonta nel big-match con Segesta

Segesta

1

Marolacquasanta

1

SEGESTA: Bodi, Coku, Barbieri, Scarpino P. (75’ De Martini), Scarpino S. (81’ Tomaini), Bacigalupo, Baroni (75’ Bo), Codda, Cizmja, Giacopello, Bacherotti. All. Ghio.

MAROLACQUASANTA: Biagioni, Chiappini, Guano, Poletti, Porqueddu, Rossi, Castellanotti, Quattromani, Tregrosso (80’ Ciccarello), Garibotti, Castro (83’ Parra). All. Pedretti.

Arbitro: Gardella di Chiavari.

Marcatori: 21’ Baroni, 50’ Scarpino S. (autorete).

SESTRI LEVANTE – Termina 1-1 il big-match della diciassettesima giornata del girone E di Prima categoria tra la capolista Segesta ed il Marolacquasanta che la segue ad una lunghezza. In virtù di questo risultato i sestresi sono raggiunti in vetta alla classifica dal Brugnato che batte 1-0 il Vezzano al ‘Colombo’ di Beverino nell’altro anticipo di ieri. Partita molto combattuta quella dell’Andersen di Sestri Levante giocata sotto una pioggia battente che è caduta copiosamente per tutta la durata dell’incontro. In avvio al 3’ Garibotti su punizione calcia fuori di poco. Al 10’ ancora Garibotti, servito da Castellanotti, impegna Bodi. Al 21’ padroni di casa in vantaggio con Baroni su assist di Bacherotti. Ad inizio ripresa i rossoverdi di Ivano Pedretti pareggiano al 50’ grazie ad un’autorete di Samuele Scarpino che devia di testa nella propria porta una punizione laterale di Garibotti il quale al 76’ sempre su calcio piazzato chiama Bodi alla difficile parata.

P.G.