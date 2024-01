Marotta gioca all’attacco. "La Juve? È uno stimolo. In passato vicini ad Allegri ma siamo felici di Inzaghi»

Il passo indietro è a due anni e mezzo fa. L’Inter che chiude il rapporto con Antonio Conte e va in cerca di un allenatore, Allegri che valuta ma poi sceglie un’altra strada e Beppe Marotta, già amministratore delegato nerazzurro, che scommette su Simone Inzaghi. Una decisione per garantire continuità, visto che l’allora tecnico della Lazio (in quelle ore a un passo dal rinnovo coi biancocelesti) sapeva muoversi col 3-5-2 che ancora oggi contraddistingue i vice-campioni d’Europa.

"Quando un tecnico va via, si contattano i tecnici liberi. Chiamammo lui perché era libero, così come Inzaghi. E ora siamo contenti e fieri di questa scelta, con tutto il rispetto per Allegri", conferma Marotta, che come ha già fatto il suo allenatore fin dal primo giorno di ritiro in estate non nasconde le ambizioni rivolte in particolar modo al campionato. Non significa aver mollato gli altri tornei, la stessa Coppa Italia in cui l’Inter è uscita subito è stata onorata con una gara contro il Bologna in cui i nerazzurri hanno dominato la partita a lungo, salvo cadere nei supplementari per due episodi contrari in pochi minuti. "L’obiettivo è quello di cercare di vincere le competizioni a cui si partecipa – conferma il dirigente interista -. Per cui si devono ottimizzare le performance, rispettando gli avversari ma senza sentirci inferiori a nessuno. Se vincerà qualcun altro faremo i complimenti, non siamo così presuntuosi da dire che vinceremo. Ma ci proveremo". "La rivalità con la Juve? E’ uno stimolo ma lo scontro diretto non sarà decisivo".

Obiettivo scudetto. La società ha garantito il supporto necessario nel momento in cui si è infortunato Cuadrado, che ieri era l’unico indisponibile nella rosa di Inzaghi. Starà fuori fino ad aprile e allora era necessario chiudere la falla acquistando un altro elemento. Si è deciso di puntare su Buchanan, ieri all’U-Power Stadium alla prima convocazione con la nuova squadra. Il canadese è rimasto in panchina per tutta la sfida dell’U-Power Stadium, da capire se avrà modo di prendersi minuti nel prossimo impegno in Supercoppa Italiana contro la Lazio o se nell’opinione dello staff tecnico avrà ancora necessità di un po’ di apprendistato con i collaboratori di Inzaghi per imparare i dettami del 3-5-2. Non dovrebbero invece arrivare rinforzi in attacco, perché nonostante le difficoltà di Arnautovic e Sanchez come alternative ai titolari, il duo Martinez-Thuram sta continuando a fare benissimo la sua parte e i fondi non sono tantissimi per provare ad intervenire ulteriormente. "Siamo l’attacco più prolifico con 48 gol, traguardo raggiunto col contributo di tutta la squadra – dice Marotta prima della gara in cui l’Inter ha aumentato ulteriormente il bottino segnando altre cinque volte - L’assetto offensivo ci dà garanzie per il resto della stagione, siamo sicuri di avere un attacco di alto profilo".

I riflettori sono puntati anche sulla prossima finestra estiva, nella quale potrebbe arrivare qualche colpo a parametro zero. Ausilio aveva apparecchiato la trattativa con Tiago Djalò, ma il difensore in scadenza col Lille sembra ora molto più vicino a passare alla Juventus già in inverno. Potrebbe invece arrivare un elemento importante a centrocampo, visto che su Zielinski i nerazzurri sono nettamente in vantaggio. "Il calciomercato è sempre attivo. Ausilio, Baccin, tutti noi, siamo attenti a ogni opportunità. Da inizio gennaio c’è la possibilità di chiamare i giocatori svincolati, vogliamo farlo anche noi ma siamo lontani dal dire che c’è un accordo", la risposta diplomatica di Marotta parlando del polacco. C’è un nome su tutti anche per l’attacco ed è Mehdi Taremi, il cui contratto col Porto finirà, salvo clamorosi sviluppi, il 30 giugno 2024. L’Inter ha mosso le sue pedine.