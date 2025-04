Marradese trionfa 5-0 sul Lido Adriano: tripletta di Marco Bini e promozione vicina

Si è giocato l’ultimo recupero del girone A di Terza Categoria, che ora ha disputato tutte le gare. La Marradese si è imposta 5-0 sul Lido Adriano grazie alla tripletta di Marco Bini e ai gol di Montaguti e Casalone, salito così a 17 gol in stagione. Con questo successo, la Marradese con 53 punti scavalca il Godo al terzo posto. Intanto, poiché il Coni ha dato indicazioni di non disputare gare domani, per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco, la delegazione di Ravenna si è vista costretta a spostare a martedì in orario serale (ore 20,30) le partite della 29ª e penultima giornata di campionato del girone A – il B gioca regolarmente domenica – che sarà senz’altro decisiva per la promozione. Infatti si giocherà proprio a Camerlona lo scontro tra i locali, come detto secondi in classifica, e il San Zaccaria che comanda il girone con 6 punti in più dei rivali. Qualunque risultato che non sia la sconfitta – il San Zaccaria riposa – regalerà alla capolista la promozione aritmetica in Seconda. Terza Categoria Ravenna (recupero 27ª giornata): Marradese-Lido Adriano 5-0 (25’ pt, 40’ pt Marco Bini, 10’ st Casalone, 25’ st Montaguti, 35’ st Marco Bini). Classifica: S. Zaccaria 64; Pol. Camerlona 58; Marradese 53; Godo 52; J. Cervia 45; S. Romagna 43; Giovecca 41; W. Bagnara 38; Atlas 34; St. Azzurra 29; Coyotes 26; L. Adriano 23; M. Bubano 22; E. Mattei 18; Lectron 8.

u.b.