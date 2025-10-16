Marras carica la Maceratese: "C’è qualità, vogliamo stupire"

"Sotto di un gol non ribalti un risultato contro una squadra molto forte come L’Aquila se non stai attento a ogni dettaglio e se non hai qualità". Niccolò Marras, trequartista della Maceratese, ha segnato il rigore del 2-1 sugli abruzzesi assegnato per il fallo su Cirulli che aveva messo in azione con un bellissimo assist in profondità. "Domenica – aggiunge – si è vista di nuovo quella voglia di fare bene, di stupire e di giocare bene mostrate a Teramo, anche se lì il risultato non ci ha dato ragione". Il giocatore scende nei particolari. "Abbiamo fornito contro L’Aqujila – spiega – una grande prestazione senza snaturarci, facendo vedere il nostro gioco che ci dà punti e soddisfazioni. Noi abbiamo una identità ben precisa e non ci siamo mai snaturati, nemmeno quando siamo usciti sconfitti dal campo". Ma adesso c’è da pensare alla trasferta di Notaresco. " Siamo già al lavoro per prepararci a questa gara insidiosa, contro un avversario forte che esprime anche un bel calcio". La Maceratese vuole dare continuità ai risultati. "Noi – è la ricetta di Marras – dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, mettendo anche più cattiveria". È un campionato difficile in cui gli episodi fanno la differenza. "Vero, domenica Banegas ha sbagliato il rigore ma in precedenza certi episodi non ci hanno affatto sorriso quando siamo usciti dal campo a mani vuote". L’allenatore Possanzini ha detto che manca un attaccante di peso, un punto riferimento come è stato Cognigni lo scorso anno. "Noi stiamo cercando di compensare alla mancanza di un calciatore con quelle caratteristiche, ma non è affatto semplice rimpiazzare un giocatore come Cognigni. Stiamo così cercando di riempire di più gli spazi e Osorio non è solo una punta ma è un giocatore che sulla fascia fa la differenza". È una Maceratese senza mezze misure: finora ha vinto o ha perso. "Non ci accontentiamo del pareggio ma spingiamo attraverso il gioco per trovare la via del gol, può capitare di essere puniti ma anche di vincere come successo a Sora e con L’Aquila". Siamo a metà ottobre, un mese che ha proposto sfide con squadre d’alta classifica come Teramo e L’Aquila e che adesso propone quelle con Notaresco e Ancona. "Siamo a metà mese – osserva Marras – e il bilancio è positivo avendo affrontato a viso aperto due delle formazioni più forti del girone, in queste occasioni abbiamo mostrato di potercela giocare con chiunque e con lo stesso spirito affronteremo Notaresco e poi Ancona". Per domenica a Notaresco sono disponibili 200 biglietti per il settore ospiti (tribuna laterale scoperta) che si possono acquistare sul circuito Ciaotickets fino alle 15 di domenica. Il prezzo è di 15 euro più 1,50 euro di diritti di prevendita, mentre ai ragazzi che alla data della gara non hanno compiuto 16 anni è riservato il biglietto ridotto di 2 euro, compresi i diritti di prevendita.