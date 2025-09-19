Marras carica la Rata: "In campo con tanta fame"

"Non mi aspettavo che dopo due partite fossimo a zero punti, oltretutto non lo meritiamo per quanto fatto vedere in campo". Il biancorosso Niccolò Marras si sofferma sui passi falsi contro Vigor Senigallia e Ostiamare. "Qualcosa è mancato – aggiunge – ma è il momento di ricaricarci visto che all’orizzonte ci sono tre gare. Domenica la Maceratese riceverà il Fossombrone, mercoledì trasferta a Sora e domenica 28 sarà ospite la Sammaurese. "Ci attendono tre gare toste perché sono avversari di valore, noi dovremo continuare a mettere in pratica quanto facciamo in settimana e alla fine, ne sono certo, arriveranno i punti". In queste due gare qualcosa è mancato. "Un po’ di concretezza e un po’ di esperienza che le altre hanno invece messo sul piatto. Dobbiamo calarci a fondo nella categoria dove ci sono squadre che la conoscono a fondo e dobbiamo farci trovare pronti". Adesso la testa è al match con il Fossombrone. "In questi giorni studieremo a fondo i pesaresi, ma noi dobbiamo innanzitutto mostrare sul campo ciò che sappiamo fare, mostrare il nostro gioco, portare in partita quanto facciamo in allenamento". Non è il tempo di voltarsi indietro. "Davanti – spiega – abbiamo tre gare e quindi è inutile pensare a ciò che è stato o sarebbe potuto essere consapevoli che la classifica può cambiare da un momento all’altro". Però guardarsi indietro può essere utile per evitare che certe gare rimangano fin troppo indigeste. "A Ostia l’avevamo recuperata, poi ci siamo fatti sorprendere, ma anche quella con la Vigor dove loro l’hanno sbloccata su un episodio e non siamo riusciti a recuperare. Due gare in cui gli episodi non sono stati favorevoli". L’importante è non abbattersi. "Non c’è spazio per delusione o dispiacere, dobbiamo pensare al Fossombrone e affrontarle con la fame di chi vuole muovere la classifica a tutti i costi, portando in campo quella rabbia agonistica dopo le sconfitte". La serie D si rivela un campionato ricco di insidie. "Ci sono tanti elementi esperti, gente di categoria capace di sfruttare ogni opportunità e noi – conclude Marras – dovremo fare lo stesso".