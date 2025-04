Martignana sorprende ancora: pareggio contro Casa Culturale nei quarti Uisp

La ’matricola’ Martignana non smette di stupire. Dopo esser riuscita a centrare la qualificazione alle fasi finali del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, infatti, la squadra di mister Andrea Bucalossi è uscita indenne anche dal quarto di finale di andata contro la corazzata Casa Culturale, dominatrice del girone A di A1. Al Brandani di Montelupo i gialloneri sono addirittura passati in vantaggio con Mati, prima di essere raggiunti proprio allo scadere del primo tempo da un gol di Quaglierini, che nella ripresa ha poi fallito un calcio di rigore. La gara di ritorno è in programma lunedì prossimo alle 21.30 a Santa Maria. Il quadro dell’andata dei quarti di finale si chiuderà questa settimana (il fischio d’inizio di tutte le partite è previsto per le 21.30). I primi a scendere in campo saranno Computer Gross e i campioni in carica del Real Isola, che si affronteranno stasera al Brandani di Montelupo. Domani sera, poi, spazio alla sfida Limitese-Vitolini, in programma al Biagioli di Santa Maria, mentre giovedì sera toccherà a Rosselli e Ferruzza incrociare i tacchetti al Galli di Fucecchio. I match di ritorno si disputeranno poi con lo stesso ordine martedì 29 e mercoledì 30 aprile e venerdì 2 maggio.

Intanto è finito in parità anche il match di andata del play-out salvezza di Serie A2 tra Pitti Shoes Montaione e Virtus Tavarnelle. Un 1-1 che rimanda il verdetto finale alla gara di ritorno in programma domani sera alle 21.30 al Brandani di Montelupo. In caso di ulteriore parità si procederà subito ai rigori.