Marzo promette meglio per il Pontedera. A segnare ci pensa Espeche a tempo scaduto

VIS PESARO

0

PONTEDERA

1

VIS PESARO (4-3-3): F. Neri F.; Da Pozzo (31’ st G. Neri), Tonucci, Zagnoni, Mattioli; Iervolino (20’ st Obi), Di Paola, Rossetti (20’ st Nina); Mamona (12’ st Pucciarelli), Karlsson, Nicastro (20’ st Molina). A disp: Polverino, Rossoni, Pecile, De Vries, Ceccacci, Peixoto, Loru,Valdifiori, Gulli, Kamayou. All. Banchieri.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Pretato (34’ st Guidi); Perretta, Lombardi (34’ st Provenzano), Ignacchiti, Angori; Benedetti (22’ st Delpupo), Ianesi (41’ st Selleri); Ganz (34’ st Peli). A disp: Lewis, Busi, Martinelli, Ambrosini, Cerretti, Salvadori. All. Canzi.

Abitro: Pezzopane de L’Aquila.

Marcatore: 47’ st Espeche

Note: espulso Obi al 36’ st; ammoniti Pretato, Calvani, De Paola; angoli 3 a 10.

Il primo gol stagionale del 38enne difensore e capitano Marcos Espeche due minuti oltre il novantesimo ha consentito al Pontedera di tornare da Pesaro con un successo (il settimo esterno: solo Cesena e Torres, ovvero le prime due della classe, hanno fatto meglio) di grande significato. Perché sotto il profilo del morale va a interrompe una serie di tre sconfitte di fila (cinque nelle precedenti sette gare) e riporta un clean sheet dopo 7 partite nelle quali erano state subite 20 reti. Mentre per quanto riguarda la classifica permette alla squadra di Canzi di consolidare la settima posizione mettendosi al riparo da un’eventuale vittoria oggi del Rimini in casa della Lucchese, squadra che mercoledì sarà invece ospite al Mannucci nell’undicesima gara di ritorno.

Sgombriamo subito il campo da equivoci: nei numeri la vittoria dei granata è legittima, perché il Pontedera ha praticamente avuto sempre il dominio del gioco - in maniera totale nel secondo tempo che la Vis ha chiuso in dieci – creando e non rischiando mai davvero. I temuti Karlsson, 6 gol nelle ultime 6 gare, e Nicastro, atteso ex, sono stati tenuti lontano da Vivoli da Calvani ed Espeche, che nel primo tempo gli ha bloccato una conclusione centrale e senza pretese a testa. La squadra di Canzi invece, oltre, come detto, ad un maggior possesso di palla, in quanto ad occasioni possono mettere sul piatto della bilancia un palo della propria porta colpito da Tonucci nel tentativo di deviare una conclusione di Perretta (22’ pt), un sinistro di Ignacchiti ben sventato dal portiere Neri (31’ pt) e un episodio da rigore per un fallo di Zagnoni su Ganz apparso netto (11’ st) ma non rilevato dal direttore di gara (i granata non hanno ancora avuto rigori fischiati a favore...). Oltre, ovviamente all’azione del gol, nata da una punizione dalla sinistra di Angori, toccata di testa da Calvani a centro area e finalizzata dalla spaccata vincente di Espeche a due passi dalla porta della Vis Pesaro. Giusto così. Il nerissimo febbraio è alle spalle, davanti si prospetta un marzo pieno di luce?

Stefano Lemmi