Masetti e Risaliti, quanti errori. Mawuli non delude

TROMBINI 5 Stavolta nemmeno lui è esente da incertezze come quella del primo tempo dove per poco non fa segnare ancora la Torres e sopratutto sul 3-2 di Mastinu sul quale resta immobile.

RENZI 6 Torna titolare dopo molto tempo. Cresce alla distanza soprattutto quando la squadra resta in dieci.

RISALITI 5 Si fa bruciare da Fischnaller in occasione dell’1-0 sardo. MASETTI 4,5 Prima perde la marcatura di Scotto da cui origina il vantaggio della Torres, poi Ruocco lo manda fuori giri per il 2-0. Prestazione da dimenticare. MONTINI 5,5 Ancora a sinistra. Luci ed ombre nella sua partita. (Dal 75’ Zona SV) SETTEMBRINI 6,5 Scheggia la traversa su punizione in avvio. Ci mette intensità ed è uno degli ultimi a mollare. (Dal 75’ GUCCIONE 6,5 Il cross per il 2-2 di Gucci è un cioccolatino).

FOGLIA 4,5 Il primo giallo è forse fiscale, ma il secondo cartellino è un’ingenuità colossale per un calciatore della sua esperienza.

DAMIANI 5,5 Perde una palla sanguinosa in uscita che dà il là al raddoppio della Torres. (Dall’82’ CASTIGLIA SV).

GADDINI 7 Il gol, il primo tra i professionisti, è un colpo da biliardo. Uno dei pochi a rendersi pericoloso (Dal 61’ IORI 6 Una mezz’ora onesta). GUCCI 7 La settima rete stagionale è un’altra perla da centravanti vero. Peccato che non serva ai fini del risultato. Mettetegli in area una palla buona e lui c’è sempre. Imprescindibile. PATTARELLO 5,5 Confusionario non combina nulla. (Dal 46’ MAWULI 6,5 Entra con il piglio giusto in mezzo al campo e sfiora anche il gol).