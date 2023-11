Masetti errore blu. Si salva Pattarello. Gucci ai margini

BORRA 5,5 Un paio di uscite maldestre. Non da mai la sensazione di dare sicurezza al reparto.

MONTINI 5,5 Parte bene con un bel cross per Pattarello, poi si eclissa e va in sofferenza.

CHIOSA 5,5 Rilanciato dal primo minuto, dovrebbe guidare la difesa. (Dal 86’ CASTIGLIA SV).

MASETTI 5 Un autogol da matita blu, ma anche un salvataggio sulla linea. In generale troppe incertezze.

POGGESI 5,5 Muharemovic lo brucia di testa a fine primo tempo quando colpisce la traversa. Troppo timido.

FOGLIA 6 Due conclusioni e un colpo di testa. In mediana è l’ultimo a mollare. (Dal 77’ GADDINI SV).

MAWULI 4,5 Lascia la squadra in dieci nel momento topico. Un’ingenuità imperdonabile.

SETTEMBRINI 5 Galleggia tra mediana e trequarti, ma senza costrutto. Fatica a trovare la posizione e commette tanti errori. (Dal 58’ DAMIANI 5,5 Appena entrato subito ammonito. Il suo ingresso non è positivo).

GUCCIONE 6 Daffara lo disinnesca nel primo tempo, in avvio di ripresa solo il palo gli nega un’altra rete pregevole. Davanti è il più incisivo. (Dal 58’ IORI 5,5 Fallisce un rigore in movimento su ottimo assist di Pattarello).

GUCCI 5 Resta ai margini della contesa. Di palloni giocabili non ne arrivano, ma lui non ci mette nulla del suo.

PATTARELLO 6 L’impegno non manca, ma stavolta non incide come nelle ultime uscite. Eppure nel finale l’assist per Iori poteva determinare lo stesso.