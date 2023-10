Masetti rientro super. Conferma Montini. Pattarello frenetico

BORRA 7 Era l’osservato speciale e diventa uno dei protagonisti principali della serata neutralizzando il rigore di Mercadante.

MONTINI 6,5 Una bella conferma. Presenza costante sulla corsia di destra.

RISALITI 5,5 Soffre la velocità di Spina fin dai primi minuti. Il cartello giallo che rimedia in avvio lo condiziona.

MASETTI 6,5 Al rientro dopo un mese. Parte in sordina e cresce alla distanza. Bravo nell’anticipo e nelle letture difensive. (87’ st IORI sv).

COCCIA 6 Meglio quando spinge che quando difende.

BIANCHI 5 Riportato nel ruolo di regista dovrebbe dettare i ritmi del gioco ed invece resta ai margini della gara. (Dal 46’ FOGLIA 5,5 Appena entrato commette fallo da rigore. Non dà il cambio di passo).

MAWULI 6,5 Indiani lo sposta interno e ha più libertà di sganciarsi in avanti. Va al tiro più volte. Offre il solito apporto anche in fase di interdizione.

SETTEMBRINI 5,5 Gioca da mezz’ala pura con il compito di inserirsi alle spalle del tridente. Lo fa bene solo all’inizio poi commette tanti errori.

PATTARELLO 5,5 Tanta frenesia e molta confusione. Non incide come vorrebbe. (Dal 82’ GUCCIONE 7 Segna un gol pesantissimo per momento dell’Arezzo).

GUCCI 6 Le sue sponde per aprire il gioco e favorire i tagli sono preziose. Meno puntuale sotto porta. Esce per infortunio (Dal 71’ KOZAK 5 Un ingresso maldestro).

GADDINI 5 Evanescente. Puntualmente disinnescato dal diretto marcatore. (Dal 71’ CHIOSA 6 Rinforza il pacchetto arretrato nello spezzone finale).