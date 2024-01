Masi, serve una svolta

Dopo la sospensione di domenica scorsa, si torna a giocare in Eccellenza. Al "Villani" il Masi Torello Voghiera (ore 14.30) giocherà contro il Novafeltria, formazione riminese che all’andata aveva dato un bel dispiacere ai ragazzi di mister Galletti. "Ho un pessimo ricordo di quella partita – riavvolge il nastro il direttore generale Graziano Quarella – Eravamo andati in vantaggio, poi ci siamo fatti rimontare, subendo gol evitabili in contropiede. In più siamo stati penalizzati dagli infortuni, peraltro tutti gravi: Cazzadore, Vanzini e Maneo.

Ci dovrà servire da lezione per riscattare il ko dell’andata". Quarella lancia il guanto di sfida: "Voglio undici leoni in campo. Affrontiamo una neo promossa che ha avuto un buon impatto con la nuova categoria, la classica romagnola di temperamento che vende cara la pelle, un atteggiamento che voglio vedere nella mia squadra".

La sosta ha giovato ai Torelli, Galletti ha potuto recuperare il difensore centrale Di Bari, che ha smaltito l’infuenza e migliorato la condizione atletica Cazzadore; unico assente sarà Fregnani.

Mercoledì sera i tricolori saranno a Sant’Alberto, contro il Reno, nel recupero di campionato. Il Sant’Agostino spera di non mandar giù l’amara Medicina. Ramarri in trasferta senza capitan Iazzetta e il nuovo acquisto Boreggio, ma hanno recuperato Zanon.

Boreggio dovrebbe esordire con la maglia biancoverde nel recupero casalingo di mercoledì sera con il Tropical Coriano, che potrebbe schierare anche l’esperto attaccante Notari, ex Cittadella, svincolato, che piace molto alla dirigenza ramarra.

"Il Medicina è una squadra forte – sostiene il direttore sportivo Marco Secchieroli – bene organizzata, con giocatori di buon livello.

All’andata vincemmo 2-1, con gol di Brito e Roda, ma era rimaneggiato.

Da allora ha recuperato tutti gli infortunati, in più si è rafforzato sul mercato, dove ha operato con profitto, inserendo dei prospetti interessanti".

Benedetta la sosta per il Sant’Agostino: "Ci ha fatto davvero bene, avevamo bisogno di recuperare energie psicofisiche. Il dato più importante è il pieno recupero di Gherlinzoni, un giocatore chiave del reparto avanzato".

Franco Vanini