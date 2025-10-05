Masi Torello e X Martiri a caccia dei tre punti. Riposa il Casumaro, la Centese sul sintetico

Nel girone C di Promozione la capolista Casumaro osserva oggi il turno di riposo e attende un regalo dal neopromosso Gallo, chiamato a fermare la corsa del Valsanterno, prima inseguitrice delle ‘lumache’ in classifica. La squadra di mister Zambrini, dopo tre sconfitte di fila, è riuscita a muovere la sua classifica grazie all’1-1 casalingo con la Dozzese che se non altro ha dato un po’ di entusiasmo al gruppo: l’impegno di oggi sulla carta è quasi proibitivo sul campo di una delle candidate a giocarsi i primi posti, ma gli amaranto ci proveranno consapevoli di aver poco da perdere.

Chi è alla ricerca di continuità è anche la Centese, che dopo i due pareggi consecutivi con Masi e Bentivoglio, sarà impegnata sul campo dell’Msp Calcio, formazione reduce dal ko a Casumaro ma comunque sempre ostica da affrontare. Per i ragazzi di mister Di Ruocco tre pareggi in cinque partite e la sensazione che manchi ancora qualcosa per ingranare definitivamente la marcia e vivere un campionato da protagonisti.

Il Masi Torello Voghiera guidato in panchina da mister Ferrari vuole centrare una vittoria che manca dalla prima giornata, e la gara di oggi contro il Virtus Castelfranco al "Villani" sembra essere l’occasione giusta per ritrovare i tre punti. Le due squadre sono separate da un punto in zona playout, coi modenesi reduci da quattro sconfitte in cinque gare e da ben 12 gol subiti, motivo per cui il Masi oggi è fiducioso di trovare un risultato positivo, che darebbe ulteriore slancio ad un gruppo fatto di tanti giovani che comunque in queste prime giornate non ha assolutamente sfigurato.

L’impegno sulla carta più facile è quello della X Martiri, di scena sul campo di un Granamica che sembra già rassegnato a fare da spettatore e a recitare il ruolo di vittima sacrificale. I bolognesi stanno vivendo un periodo complicato sul piano societario ed hanno preso 18 gol in cinque partite, una media di quattro ogni 90’. Mister Bolognesi cerca la seconda vittoria di fila dopo quella di settimana scorsa col Felsina, un risultato che proietterebbe la X Martiri probabilmente a ridosso della zona playoff.

E nel prossimo fine settimana due derby infuocati per le nostre portacolori, entrambi di sabato: Centese-Casumaro e X Martiri-Masi Torello Voghiera.

Jacopo Cavallini