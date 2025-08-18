Masi Torello non fa drammi. Comacchiese, ora la Coppa

Nonostante il cappotto rimediato a Ferrara, nel Centro sportivo di via Copparo dalla nuova Spal, il Masi non fa drammi. Anzi: "Siamo andati oltre le aspettative – dice un po’ a sorpresa il direttore generale Graziano Quarella – perlomeno nei primi due tempi: il primo è finito 0-0, il secondo 1-0, nel terzo mister Ferrari ha dato spazio ai giovani e giovanissimi e abbiamo pagato dazio. Finché era in campo la formazione che dovrebbe giocare in campionato siamo stati quasi alla pari con l’Ars e Labor e si tenga conto della categoria differente e della preparazione avanzata per loro rispetto a noi".

Tra i giocatori che si sono messi in luce, il dirigente del Masi elogia "il portiere Straforini e anche Barbieri, un difensore del 2006 che abbiamo prelevato dalla juniores del Frutteti. Poi ci sono le certezze, i giocatori arrivati dalla Portuense, i vari Mehdi, Di Domenico e Sarto, completamente ristabilito dall’infortunio al ginocchio. Quest’anno mi aspetto il salto di qualità di Baglietti, anche lui ex rossonero; ha fisico e tecnica, gli manca la cattiveria".

Al Masi serve un difensore, aveva messo gli occhi sul comacchiese Albèri, altro ex rossonero, ma ha preferito la proposta del Reno Sant’Alberto. In teoria mancherebbe un difensore anche alla Comacchiese, ma da questo orecchio il presidente Francesco Cavalieri non ci sente. "So che il direttore generale Alessandro Farinelli vorrebbe allungare l’organico in difesa, ma potremmo essere a posto anche così. La squadra l’ho vista bene nell’amichevole disputata a Chioggia". Avete però perso 3-0. "E’ vero, ma il risultato va interpretato. Non abbiamo sfigurato contro un avversario che punta a tornare subito in serie C dopo la retrocessione nei dilettanti. La squadra è fortissima, una categoria sopra la Comacchiese e molto più avanti della nostra nella preparazione". C’erano anche i volti nuovi?

"Sì, compresi Brito e Maltoni, mancavano però i difensori Temporin e Fiorini, oltre ovviamente a bomber Cazzadore, che si è fatto operare al piede e non lo avremo a disposizione fino al mese di ottobre".

La prossima amichevole è in programma mercoledì prossimo al "Raibosola" contro il Masi Torello Voghiera, poi cominceranno le partite ufficiali: in coppa in casa con il Sant’Agostino alle 17.30 la domenica successiva e in campionato, sempre in casa, con il Russi.

"E’ un avversario scorbutico – evidenzia il massimo dirigente lagunare – dalle mie informazioni sappiamo che è una squadra che si è molto rafforzata sul mercato, è una squadra tosta e punta a un campionato di vertice".

Franco Vanini