Masi Torello punito nella ripresa dal Diegaro. Finale in dieci con l’espulsione di Molossi

: Campi, Valesani, Medi, Molossi, Di Bari, Maneo (76’ Righetti), Bonenti (65’ Lolli), Bellisi, Vanzini (86’ Salonia), Grimandi, Maione (65’ Toffano). All. Galletti.

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Zannoli (77’ Cicognani), Pertutti (65’ Pagliarini), Magi, Bartoletti, Morganti (69’ Vitali), Sankhare (89’ Cangini), Diop, Louati, Ensini (46’ Casalbuoni). All. Cucchi.

Arbitro: Arrigoni da Ravenna.

Rete: 47’ Pertutti.

Note: ammoniti Vanzini, Zannoli, mister Galletti, Sankhare. Espulso Molossi.

È stato un episodio a decidere la sfida tra il Masi Torello Voghiera e il Diegaro, con quest’ultimo che si è imposto di misura sull’undici di mister Galletti. A rendere ancor più complicata la gara per i padroni di casa è stata l’espulsione al 20’ della ripresa di Molossi per doppia ammonizione. Nel primo tempo al 19’ è Louani a cercare fortuna con un tiro da fuori area, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 25’ una bella punizione di Grimandi, deviata da un difensore avversario, impegna severamente Foiera. Al 42’ Molossi ci prova da fuori area, ma la sua conclusione è troppo centrale e l’estremo difensore del Diegaro blocca. Si va alla ripresa, e al 2’ la formazione ospite si porta in vantaggio: su calcio d’angolo calciato da Zannoli, Pertutti svetta in area e di testa deposita la palla in fondo al sacco. Poco dopo Vanzini ad impensierire la retroguardia ospite, ma la sua conclusione da posizione decentrata è facile preda per Foiera. Al 20’, come detto, il Masi resta in dieci per il ‘rosso’ a Molossi, ma tenta comunque di riportare in equilibrio il risultato. L’occasione più nitida al 38’ con Vanzini che, su assist di Grimandi, tira, ma non impensierisce il portiere avversario.

Valerio Franzoni