Masi Torello trionfa al G & G Stadium: Centese sconfitta 2-1

CENTESE: Grandi, Garetto, Kourouma, D’Aniello (1’st Perelli), Cioni (20’st Rossi), Aiello, Sassu (1’st Grimandi), Bonvicini, Bonacorsi, Sanci (1’st Govoni, 3’st Grygiel), Costantini. A disp: Melloni, Parola, Marini, Dinu. All. Di Ruocco.

MASI TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse, Quarella Erik (35’pt Baldon), Cattin, Mazzoni (30’st Boschin), Maestrello, Chiossi, Tòffano, Maione, Parmeggiani. A disp: Chang, Quarella Thomas, Vidali, Marangon, Nannini. All. Cappellari.

Arbitro: Emilio Buccirossi di Ravenna.

Marcatori: 25’pt Maione, 30’ pt (rig.) Toffano, 35’st Costantini.

Non si ferma più il Masi, espugna anche il G & G Stadium. E dire che la Centese si presentava da favorita, grazie da una serie di risultati utili che l’avevano rilanciata per i playoff. E’ la terza vittoria consecutiva per la formazione guidata con mano felice da "Bubu" Cappellari, che l’ha traghettata fuori dalla zona retrocessione. Masi in vantaggio al 15’ con Maione, che si fa largo in area e trova l’angolo lontano con un diagonale imprendibile per Grandi, che aveva sostituito lo squalificato Alberghini. Ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa, invece è il Masi a raddoppiare. Alla mezz’ora è infatti Parmeggiani a conquistare un calcio di rigore, trasformato da Toffano, spiazzando il portiere. Al 35’ Erik Quarella, dirottato in difesa da Cappellari per rimpiazzare lo squalificato Fiore, si infortuna al ginocchio sotto gli occhi del padre. Una scena straziante per il direttore generale Graziano, in panchina al fianco di mister Cappellari, che poi accompagnerà il figlio in ambulanza (assieme al fratello Thomas, anche lui in panchina) all’ospedale Santissima Annunziata di Cento. La Centese nella ripresa è più intraprendente, ma a parte alcune mischie in area, non si rende pericolosa, mentre il Masi in contropiede poteva arrotondare il vantaggio. Come al 15’ con Toffano, imbeccato da Maestrello, che spreca davanti a Grandi. Oppure al 20’, quando Toffano si fa parare un tiro a botta sicura dal dischetto del rigore. Al 35’ la Centese accorcia le distanze con Costantini, che approfitta di uno svarione difensivo del Masi. Il bunker eretto dagli ospiti resiste al forcing finale dei biancocelesti, che anzi rischiano di capitolare ancora sotto i colpi del tridente offensivo Maestrello, Parmeggiani e Toffano.