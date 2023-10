Masi Torello, un’occasione per svoltare

Trasferta ad Argelato per il Sant’Agostino che, alle 14.30 con il nuovo orario autunnale, farà visita al Bentivoglio, ultimo in classifica. In teoria dovrebbe essere una partita alla portata dei biancoverdi, ma il direttore sportivo Marco Secchiaroli non si fida. "Non bisogna guardare solo la classifica – dice il nocchiero del mercato ramarro – Bentivoglio vale di più della classifica che ricopre. Dispone di giocatori interessanti, su tutti Cavina, un centrocampista con i piedi buoni, micidiale sui calci piazzati, ha esperienza e qualità tali da poter risolvere le partite da solo". Oscar Cavallari torna ad avere a disposizione l’intera rosa da cui scegliere la miglior formazione da mandare in campo, con il rientro dalla squalifica di Schiavon e Fiorini, il pieno recupero di Lodi, Zanon e Lenzi, l’unico indisponibile sarà il solo Guerzoni. Il Sant’Agostino ha avuto un rendimento altalenante, in casa è il campo dove i ramarri esprimono il massimo del potenziale. "Il fattore casalingo è decisivo per la nostra squadra – evidenzia Secchieroli – se però vogliamo crescere e risalire in classifica dobbiamo cominciare a fare dei punti anche fuori casa. Abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo, vuoi per un arbitraggio discutibile vuoi per delle assenze importanti. Ad Argelato abbiamo l’occasione giusta da sfruttare". L’altra ferrarese di Eccellenza giocherà tra le mura amiche. Il Masi Torello Voghiera riceve il Diegaro, concorrente diretta per evitare i play out. E’ un avversario alla portata, ma Galletti lamenta assenze importanti, su tutte quella di Cazzadore: gli esami clinici hanno evidenziato una ricaduta nello stesso muscolo lesionato nei mesi scorsi. Morale: il bomber sarà indisponibile fino alla fine dell’anno. Inoltre saranno indisponibili pure Quarella e Fregnani. "Il responso per Cazzadore è infausto: una brutta botta. Saremo rimaneggiati, non è però il caso di fasciarci la testa prima di essercela rotta – afferma il direttore sportivo Juri Roda – andremo in campo ugualmente con una formazione competitiva. Confidiamo nei nostri giovani, che finora si sono fatti trovare pronti, mi riferisco a Solonia e Toffano, oltre al nuovo ruolo Vanzini, utilizzato come punta centrale".

Come arrivate allo scontro diretto per la salvezza? "Veniamo da un buon punto a Savignano, anzi il pareggio ci sta stretto, ho visto dei segnali confortanti. Ci sono i presupposti per risalire, resto convinto che la mia squadra abbia i mezzi per posizionarsi nella zona nobile della classifica".

Franco Vanini