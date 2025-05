Masi Torello Voghiera batte Consandolo 3-0 e resta in Promozione

masi torello voghiera

consandolo

MASI TORELLO VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse, Fiore, Cattin, Mazzoni, Parmeggiani (72’ Jawneh), Chiossi (89’ Nannini), Toffano (93’ Quarella T.), Maione, Maistrello (92’ Nardini). All. Cappellari. A disp. Yan, Boschini, Ileba, Vidali.

CONSANDOLO: Lesi, Frighi (91’ Faggioli), Hassan, Brandolini, Liri (67’ Bianconi), Trentini, Rimondi, Nito (56’ Nicolasi), Gentili (73’ Giberti), Colino (86’ Chahbouni), Colombani. All. Dirani. A disp. Kalogeropoulos, Ambrosecchia, Rossi.

Arbitro: Samaritani da Ravenna

Reti: 23’ Maione, 69’; 90’ Toffano

Note: Amm. 38’ Parmeggiani, 51’ Colombani, 62’ Colino, 76’ Bianconi, 81’ Ghali.

Tra le mura amiche del ‘Villani’, il Masi Torello Voghiera ha festeggiato ieri la permanenza in Promozione. L’undici di mister Cappellari, infatti, ha battuto nella gara secca di play-out il Consandolo che retrocede in Prima Categoria. Il match, giocato davanti ad un tribuna gremita di pubblico, ha visto imporsi con merito i padroni di casa, bravi a capitalizzare le occasioni avute contro la squadra guidata da mister Dirani che non ha certo lesinato impegno, ma non è riuscita a trovare la via del gol. Dopo venti minuti di continui cambi di fronte, al 23’ è Maione a sbloccare il risultato: dalla fascia è Toffano a vedere e servire con un cross "al bacio" l’inserimento del compagno che insacca alle spalle di Lesi. Al 30’ è ancora Toffano a cercare l’assist per Maione, anticipato al momento del tiro; la sfera giunge, però, sui piedi di Chiossi che tenta la conclusione dalla distanza, bloccata a terra dall’estremo difensore del Consandolo. Nella ripresa, per i padroni di casa si aprono ulteriori spazi, dovuti anche alla necessità degli ospiti di riversarsi in avanti a caccia della rete che avrebbe riacceso le speranze: al 5’ Chiossi lancia in profondità Parmeggiani che si invola verso la porta, ma arriva stanco al tiro, agevolmente parato da Lesi. All’11’ è Liri a cercare fortuna con una conclusione da fuori area, ma la palla sorvola seppur di poco la traversa. Stessa sorte per il tiro di Hassan dodici minuti più tardi. E al 24’ arriva il raddoppio del Masi con Toffano che, servito da Chiossi, brucia sulla corsa Trentini e con un diagonale sigla il 2-0. Al 29’ è il neo entrato Jawneh a ricevere palla da Toffano, ma sia il primo tiro che la ribattuta vengono respinti da Lesi. Il Consandolo prova in ogni modo a scardinare la difesa avversaria, ma è il Masi, sulle ali dell’entusiasmo, a rendere ancor più rotondo il risultato ancora con Toffano sul assist di Maione per il definitivo 3-0.

Valerio Franzoni