Masi Torello Voghiera: Cappellari guida la rinascita verso il playout contro Consandolo

E’ incappato in un altro playout il Masi Torello Voghiera: l’anno scorso in Eccellenza con Ruggero Ricci in panchina, quest’anno nella categoria inferiore nella sfida tutta ferrarese con il Consandolo. Ed è un buon risultato: fino a pochi mesi fa il Masi era ultimo in classifica, nelle ultime 5 partite ha totalizzato 10 punti. Artefice di questa metamorfosi è Cristiano "Bubu" Cappellari, promosso timoniere in prima squadra dalla Juniores. "Ci davano tutti per spacciati – evidenzia con orgoglio l’allenatore – abbiamo invertito la rotta con un ottimo lavoro psicologico e fisico. Adesso manca l’ultimo sforzo, la squadra ha consapevolezza dei propri mezzi e anche dei propri limiti".

Contro il Consandolo Cappellari potrà contare sull’intera rosa: "Luca Maione, oltre che giocatore, sta facendo il preparatore atletico e con grandi risultati ha ricaricato le pile a livello fisico". Contro i rossoblù avrete il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre. "I nostri avversari sono una squadra esperta, da non prendere sotto gamba. Non giocheremo per il pareggio, una squadra come la nostra deve giocare per l’intera posta". Gli argentani saranno senza lo squalificato Bozzato e il secondo portiere Guidi, ma rientra Rimondi dopo un lungo periodo ai box. Da notare che il Masi ha vinto nell’ultima partita del campionato regolare, mentre i rossoblù sono incappati in una sconfitta per 3-1 a Corticella. Per quanto riguarda i precedenti, sono in parità, una vittoria per parte.

"Non nascondo che ai playout speravo di giocare ad Argenta, ad ogni modo l’importante è aver scansato il Felsina, che reputo la meglio attrezzata delle pericolanti – sostiene il presidente Luigi Maggi – Il Masi ha finito la stagione con una larga vittoria, ma il Castenaso aveva già mollato gli ormeggi. E’ in salute, ma si tenga conta che il Masi ha raccolto il maggior numero di punti in trasferta, dove trova più spazi per agire di rimessa".

Franco Vanini