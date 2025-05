Masi Torello Voghiera resta in Promozione, Consandolo retrocede in Prima Categoria

Il Masi Torello Voghiera resta in Promozione mentre il Consandolo andrà a tener compagnia alla Portuense in Prima categoria. E’ il verdetto del playout disputato al "Villani", dove si è imposta la squadra di casa 3-0. "Dopo vent’anni da dirigente – commenta il direttore generale del Masi, Graziano Quarella – e tre tentativi a vuoto, due ai playout e uno ai playoff, ho vinto al quarto tentativo. La vittoria è più che meritata, non c’è stata partita a parte il primo quarto d’ora, in cui si avvertiva un po’ di tensione tra le due squadre per l’importanza della posta in palio. Il risultato poteva anche essere più largo".

Vi siete salvati nonostante un campionato che sembrava compromesso. "E’ vero, fino a due mesi fa eravamo messi male, poi abbiamo inserito un allenatore che era al debutto ed è stato determinante, ha portato entusiasmo. Grazie anche a Maione, che aveva il doppio ruolo di giocatore e preparatore atletico; la squadra ha giocato e corso fino all’ultimo con grande verve. La scelta è stata premiata dai risultati; anzi, dispiace non averla fatta prima".

Dopo due anni di fila in Promozione retrocede il Consandolo. Nessuna sorpresa per il presidente Luigi Maggi: "Complimenti al Masi, ha meritato di vincere. Me l’aspettavo, il rendimento è stato in continuità con quello del girone di ritorno. Faccio presente che abbiamo totalizzato 23 sconfitte, tra coppa e campionato, su 39 partite. Nel primo tempo non abbiamo fatto un tiro in porta degno di questo nome. Purtroppo la squadra è arrivata a questo appuntamento decisivo in condizioni non ottimali, il Masi era più pimpante e aveva il vantaggio del fattore campo".

Dirani resterà anche il prossimo anno? "Dipende se si ricompatta la dirigenza, magari ampliando il consiglio direttivo. Non ultimo dipende se troviamo il giusto accordo con il comune di Argenta, con il sostegno al settore giovanile. Se tutte queste componenti andranno a buon fine, credo andremo avanti ancora con Dirani, che ricordo si occupa di prima squadra e settore giovanile".

Franco Vanini