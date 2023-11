Masi, tre gol nel finale per battere il Bentivoglio

masi torello

3

bentivoglio

0

: Campi, Valesani, Medi (93’ Nappi), Molossi, Di Bari, Maneo (68’ Bellisi), Salonia (87’ Toffano), Bonenti (89’ Costati), Fregnani, Grimandi, Vanzini (83’ Righetti). All. Galletti.

BENTIVOGLIO: Cocchi, Bartolucci, Balboni, Canova, Greco, Shelest (57’ Mignani), Bondandin (57’ Colle), De Brasi, Monducci, Colussi (71’ Parmeggiani), Matta. All. Gelli.

Arbitro: Arienti da Cesena.

Reti: 78’ Vanzini (rig.), 86’ Righetti, 88’ Toffano.

Note: ammoniti Di Bari, Molossi, Vanzini e Mignani.

È tornato alla vittoria il Masi Torello Voghiera che, ieri, ha battuto per 3-0 il Bentivoglio. Tre punti preziosissimi quelli incassati dall’undici di mister Galletti, al termine di una gara difficile e complessa, sbloccata al 78’ su calcio di rigore dai padroni di casa, che successivamente hanno approfittato degli spazi concessi dalla compagine avversaria e messo al sicuro il risultato. La cronaca. La prima frazione di gara è indubbiamente equilibrata tra le due squadre, con il Masi che, al 19’, ha l’opportunità di portarsi in vantaggio: su punizione, Grimandi serve un’ottima palla nell’area avversaria a Di Bari, la cui conclusione non inquadra lo specchio della porta. Al 22’ sono gli ospiti a rendersi pericolosi: al termine di una fitta rete di passaggi, Matta trova spazio per servire Canova che va al tiro, ma la sfera finisce sul fondo. Al 29’, la punizione da ragguardevole distanza calciata da Canova non impensierisce Campi che blocca all’altezza dell’angolino basso alla sua destra. Nella ripresa, la gara si accende, con entrambe le formazioni a caccia della rete del vantaggio. All’11’ i padroni di casa hanno una grossa chance con il preciso cross di Molossi per la testa di Vanzini, ma Cocchi è attento e respinge la minaccia. Al 19’ Monducci serve un ottimo assist per Matta che, in velocità, si porta nell’area avversaria e tenta il tiro, che termina sul fondo. Al 33’, la svolta della partita: l’arbitro vede il fallo in area di Monducci su Vanzini e concede il calcio di rigore; dal dischetto va lo stesso numero 11 del Masi che spiazza Cocchi per l’1-0. Il Bentivoglio, nel tentativo di riagguantare il pari, è costretto a concedere spazi ai locali che ne approfittano: al 41’ Righetti, su assist di Fregnani, si invola indisturbato verso l’area avversaria e insacca per il 2-0; al 43’ è di Valesani l’assist per Toffano che, appena entrato al posto di Salonia, infila Cocchi per il 3-0.

Valerio Franzoni