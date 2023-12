Masi, un altro scivolone: "Galletti per ora non rischia"

massa lombarda

1

masi torello

0

Non ce l’ha fatta il Masi Torello Voghiera, sconfitto di misura a Massa Lombarda nell’anticipo. Un ko che relega la formazione guidata da Simone Galletti al quart’ultimo posto, posizione suscettibile di ulteriore peggioramento nelle gare odierne. Il gol partita è di Innocenti al 15’ del secondo tempo: l’attaccante è pescato libero in area, stacco di testa perentorio e pallone nell’angolo. I bianconeri erano andati vicini al gol anche nel primo tempo. Da segnalare una parata di Campi al 10’ su tiro ravvicinato, il portiere ferrarese respinge di piede con un buon riflesso. Al 20’ un tiro-cross ha colpito la traversa, con Campi fuori causa per una deviazione. Dopo il Massa Lombarda ha gestito il vantaggio, non andando mai in difficoltà, se non per una mischia accesa alla mezz’ora, batti e ribatti in area, finché il pallone è arrivato a Solonia, il suo tiro nel traffico è stato intercettato.

E’ stata l’unica opportunità costruita dai ferraresi in tutta la partita. Negli spogliatoi del Masi c’è sconforto: "E’ la peggiore prestazione del girone d’andata – commenta rammaricato il direttore generale Graziano Quarella – E’ vero che avevamo alcune defezioni importanti, ma non è un’attenuante sufficiente a giustificare una partita così sotto tono. Abbiamo giocato contro un avversario alla portata, non era il Sasso Marconi, tuttavia non siamo mai riusciti a renderci pericolosi. Non ci siamo, il Massa ha giocato con maggiore determinazione: aveva più fame. Un limite per una squadra come la nostra che deve salvarsi". La panchina di Simone Galletti è a rischio? "No. Per ora". Franco Vanini