Masi-Voghiera domina Atletico Castenaso con un netto 5-2

Atletico Castenaso2Masi-Voghiera5

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Romagnoli (27’ st Frison), Ghirardini (14’ st Alberti), Vinjolli, Anania, Gaudiano, Bergami (14’ st Meacci), Macaluso (8’ st Bolelli), Zaccherini (27’ st Napolitano), De Brasi, Rubino. All.: Gabriellini.

MASI-VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse (41’ st Quarella), Fiore, Cattin, Boschini (1’ st Mazzoni), Parmeggiani (36’ st Janwneh), Chiossi, Toffano, Maione, Maistrello (31’ st Nardini). All.: Cappellari.

Arbitro: Ruggeri di Cesena.

Reti: 30’ pt Maistrello (M), 43’ pt De Brasi (A), 45’ pt Chiossi (M), 6’ st Parmeggiani (M), 7’ st Bergami (A), 15’ st Parmeggiani (M), 30’ st Toffano (M).

Note: ammoniti: Anania (A), De Brasi (A).

Prestazione convincente del Masi-Voghiera, che espugna il campo dell’Atletico Castenaso con un netto 2-5, frutto di una gara ben giocata e condotta con personalità, regalandosi così i playout in casa, domenica prossima in gara secca nel derby contro il Consandolo. Il vantaggio arriva al 30’: Maione serve un assist perfetto a Maistrello che, solo davanti al portiere, non sbaglia. I padroni di casa reagiscono e al 43’ trovano il pari con De Brasi. Ma il Masi non ci sta e, allo scadere del primo tempo, Chiossi s’inventa una bomba da fuori che riporta avanti i suoi al secondo minuto di recupero. Nella ripresa Parmeggiani fa subito tris, ma al 52’ Bergami firma il 2-3 in mischia. Al 60’ Toffano sfonda a destra e serve Parmeggiani con passaggio filtrante, solo in area insacca il 2-4. Al 75’ arriva anche il sigillo personale di Toffano, servito centralmente da Parmeggiani: i due si scambiano il favore.

Nel finale, pieno controllo del Masi, che chiude con un successo netto e meritato. Ora l’ultimo sforzo per conquistare la salvezza domenica prossima.